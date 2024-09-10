https://sputnik-abkhazia.ru/20240910/bolee-22-tysyach-chelovek-posetili-sukhumskiy-obezyaniy-pitomnik-s-1-maya-1052220596.html

Более 22 тысяч человек посетили Сухумский обезьяний питомник с 1 мая

Более 22 тысяч человек посетили Сухумский обезьяний питомник с 1 мая

Sputnik Абхазия

В этом году один из главных туробъектов Сухума не может похвастаться хорошей посещаемостью. Основная причина - критическое состояние дорог в питомник. 10.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-10T09:00+0300

2024-09-10T09:00+0300

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сухумский питомник обезьян нииэпит

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СУХУМ, 10 сен - Sputnik. 22 627 билетов в Сухумский обезьяний питомник продано в период с 1 мая по 31 августа 2024 года, сказала в интервью Sputnik заведующая приматологическим музеем НИИЭПиТ Альдона Салакая.За аналогичный период 2023 года объект посетил 24 171 человек. Причина спада, прежде всего, кроется в плохом состоянии дороги, ведущей к питомнику. "Мы находимся в центре города, но на горе Трапеции, на которую нужно подниматься пешком или на автомобиле. Автомобильная дорога находится в кризисном состоянии. По ней опасно ездить и сотрудникам, и, тем более водителям, которые возят туристов", - подчеркнула Салакая. По ее слова, из-за этого многие туристические фирмы отказались от посещения сухумского питомника обезьян. "У нас очень красивая лестница, ухоженная, отремонтированная. Но в жару немногие могут подняться по лестнице, на которой более 300 ступенек. Многие посетители с детьми, есть и пожилые люди, им неудобно", - заметила она. Она также сообщила, что цены на билеты в питомник не повышались на протяжение трех лет. Сейчас билеты для взрослых стоят 400 рублей, для детей до 12 лет - 150 рублей. Наибольшее количество посещений обычно приходится на период с начала мая по конец октября.Альдона Салакая добавила, что в следующем году ожидается пополнение питомника четырьмя новыми видами приматов. "Всего у нас будет 14 видов. А сейчас у нас десять видов и более 500 обезьян. Это очень хороший показатель для такого центра как наш", - сказала заведующая научно-приматологическим музеем НИИЭПиТ.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240816/sotrudniki-niiepit-poymali-sbezhavshuyu-obezyanu-1052013594.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20240824/planeta-obezyan-kak-v-sukhume-sozdavalsya-stareyshiy-primatologicheskiy-tsentr-1052082336.html

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