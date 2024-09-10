https://sputnik-abkhazia.ru/20240910/bolee-sta-avariy-proizoshlo-v-abkhazii-za-vosem-mesyatsev-2024-goda-1052222577.html

Более ста аварий произошло в Абхазии за восемь месяцев 2024 года

Более ста аварий произошло в Абхазии за восемь месяцев 2024 года

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В 2023 году за аналогичный период случилось 122 аварии, жертвами которых стали 40 человек, 162 пострадали. 10.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-10T11:54+0300

2024-09-10T11:54+0300

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СУХУМ, 10 сен – Sputnik. 106 ДТП произошло в Абхазии с января по сентябрь 2024 года, сказал в эфире радио Sputnik врио начальника УГАИ Абхазии Дамей Авидзба.Авидзба уточнил, что в этом августе произошло 16 аварий, один человек погиб, 15 были ранены. А в августе прошлого года произошло 30 ДТП, в которых погибли 10 человек, пострадали 55. По мнению врио начальника ГАИ, такая сильная разница связана с новыми методами борьбы с нетрезвыми водителями — публикацией их фотографий на ресурсах МВД и изъятием машин.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240909/1800-netrezvykh-voditeley-vyyavili-v-abkhazii-s-nachala-goda-1052220034.html

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