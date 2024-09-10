https://sputnik-abkhazia.ru/20240910/bolee-sta-avariy-proizoshlo-v-abkhazii-za-vosem-mesyatsev-2024-goda-1052222577.html
Более ста аварий произошло в Абхазии за восемь месяцев 2024 года
Более ста аварий произошло в Абхазии за восемь месяцев 2024 года
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В 2023 году за аналогичный период случилось 122 аварии, жертвами которых стали 40 человек, 162 пострадали. 10.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-10T11:54+0300
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СУХУМ, 10 сен – Sputnik. 106 ДТП произошло в Абхазии с января по сентябрь 2024 года, сказал в эфире радио Sputnik врио начальника УГАИ Абхазии Дамей Авидзба.Авидзба уточнил, что в этом августе произошло 16 аварий, один человек погиб, 15 были ранены. А в августе прошлого года произошло 30 ДТП, в которых погибли 10 человек, пострадали 55. По мнению врио начальника ГАИ, такая сильная разница связана с новыми методами борьбы с нетрезвыми водителями — публикацией их фотографий на ресурсах МВД и изъятием машин.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240909/1800-netrezvykh-voditeley-vyyavili-v-abkhazii-s-nachala-goda-1052220034.html
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Более ста аварий произошло в Абхазии за восемь месяцев 2024 года
11:54 10.09.2024 (обновлено: 12:46 10.09.2024)
В 2023 году за аналогичный период случилось 122 аварии, жертвами которых стали 40 человек, 162 пострадали.
СУХУМ, 10 сен – Sputnik. 106 ДТП произошло в Абхазии с января по сентябрь 2024 года, сказал в эфире радио Sputnik врио начальника УГАИ Абхазии Дамей Авидзба.
В них погиб 31 человек, еще 121 пострадал.
Авидзба уточнил, что в этом августе произошло 16 аварий, один человек погиб, 15 были ранены. А в августе прошлого года произошло 30 ДТП, в которых погибли 10 человек, пострадали 55.
По мнению врио начальника ГАИ, такая сильная разница связана с новыми методами борьбы с нетрезвыми водителями — публикацией их фотографий на ресурсах МВД и изъятием машин.