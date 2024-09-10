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Гражданин Узбекистана пытался провезти в Абхазию более 45 килограммов насвая
Гражданин Узбекистана пытался провезти в Абхазию более 45 килограммов насвая
Sputnik Абхазия
Табак и табачные изделия, в том числе насвай, входят в перечень товаров для личного пользования, ограниченных к ввозу на территорию ЕАЭС, оптовая и розничная... 10.09.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 10 сен – Sputnik. Гражданин Узбекистана пытался провезти в Абхазию 45,7 килограмма насвая, сообщает пресс-служба по городу Сочи Краснодарской таможни.Автомобиль марки Chevrolet Captiva остановили на таможенном посту "Адлер". 35-летний водитель не подавал таможенную декларацию, на вопрос инспектора о товарах, подлежащих декларированию, ответил отрицательно. Его нервное поведение вызвало подозрение у таможенников, и машину отправили на осмотр. Другие пакеты обнаружили под передними сиденьями, в рюкзаке, в рукаве куртки задержанного. Общий вес некурительной табачной смеси составил 45,7 килограмма. По словам водителя, он вез насвай по просьбе знакомых из Абхазии и якобы не знал, что нарушает правила. Товар изъяли и отправили на экспертизу. Возбуждены дела об административных правонарушениях.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240830/abkhazskie-tamozhenniki-presekli-tabachnuyu-kontrabandu-1052136801.html
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Гражданин Узбекистана пытался провезти в Абхазию более 45 килограммов насвая
11:23 10.09.2024 (обновлено: 11:48 10.09.2024)
Табак и табачные изделия, в том числе насвай, входят в перечень товаров для личного пользования, ограниченных к ввозу на территорию ЕАЭС, оптовая и розничная торговля насваем в России запрещена.
СУХУМ, 10 сен – Sputnik.
Гражданин Узбекистана пытался провезти в Абхазию 45,7 килограмма насвая, сообщает
пресс-служба по городу Сочи Краснодарской таможни.
Автомобиль марки Chevrolet Captiva остановили на таможенном посту "Адлер". 35-летний водитель не подавал таможенную декларацию, на вопрос инспектора о товарах, подлежащих декларированию, ответил отрицательно.
Его нервное поведение вызвало подозрение у таможенников, и машину отправили на осмотр.
"В полости запасного колеса, находящегося в багажнике машины, были спрятаны пакеты с табачной смесью, предположительно, насваем. После демонтажа колеса из него извлекли почти 20 килограммов вещества", – рассказал начальник таможенного поста Алексей Быков.
Другие пакеты обнаружили под передними сиденьями, в рюкзаке, в рукаве куртки задержанного. Общий вес некурительной табачной смеси составил 45,7 килограмма.
По словам водителя, он вез насвай по просьбе знакомых из Абхазии и якобы не знал, что нарушает правила.
Товар изъяли и отправили на экспертизу. Возбуждены дела об административных правонарушениях.