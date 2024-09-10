https://sputnik-abkhazia.ru/20240910/grazhdanin-uzbekistana-pytalsya-provezti-v-abkhaziyu-bolee-45-kilogrammov-nasvaya-1052222249.html

Гражданин Узбекистана пытался провезти в Абхазию более 45 килограммов насвая

Гражданин Узбекистана пытался провезти в Абхазию более 45 килограммов насвая

Sputnik Абхазия

Табак и табачные изделия, в том числе насвай, входят в перечень товаров для личного пользования, ограниченных к ввозу на территорию ЕАЭС, оптовая и розничная... 10.09.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 10 сен – Sputnik. Гражданин Узбекистана пытался провезти в Абхазию 45,7 килограмма насвая, сообщает пресс-служба по городу Сочи Краснодарской таможни.Автомобиль марки Chevrolet Captiva остановили на таможенном посту "Адлер". 35-летний водитель не подавал таможенную декларацию, на вопрос инспектора о товарах, подлежащих декларированию, ответил отрицательно. Его нервное поведение вызвало подозрение у таможенников, и машину отправили на осмотр. Другие пакеты обнаружили под передними сиденьями, в рюкзаке, в рукаве куртки задержанного. Общий вес некурительной табачной смеси составил 45,7 килограмма. По словам водителя, он вез насвай по просьбе знакомых из Абхазии и якобы не знал, что нарушает правила. Товар изъяли и отправили на экспертизу. Возбуждены дела об административных правонарушениях.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240830/abkhazskie-tamozhenniki-presekli-tabachnuyu-kontrabandu-1052136801.html

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