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Прогноз погоды в Абхазии на среду 11 сентября
Прогноз погоды в Абхазии на среду 11 сентября
Sputnik Абхазия
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать малоградиентное барическое поле пониженного давления и вынос тепла с юга. 10.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-10T16:16+0300
2024-09-10T16:16+0300
2024-09-10T16:16+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 10 сен – Sputnik. В среду, 11 сентября, в Абхазии ожидается малооблачная жаркая погода без осадков.Атмосферное давление низкое.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, с порывами до 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +27°С до +32°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 11 сентября
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать малоградиентное барическое поле пониженного давления и вынос тепла с юга.
СУХУМ, 10 сен – Sputnik. В среду, 11 сентября, в Абхазии ожидается малооблачная жаркая погода без осадков.
Атмосферное давление низкое.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, с порывами до 8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +27°С до +32°С.
Температура морской воды +27°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-80%.