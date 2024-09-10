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Прогноз погоды в Абхазии на среду 11 сентября

Прогноз погоды в Абхазии на среду 11 сентября

Sputnik Абхазия

Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать малоградиентное барическое поле пониженного давления и вынос тепла с юга. 10.09.2024, Sputnik Абхазия

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2024-09-10T16:16+0300

2024-09-10T16:16+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 10 сен – Sputnik. В среду, 11 сентября, в Абхазии ожидается малооблачная жаркая погода без осадков.Атмосферное давление низкое.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, с порывами до 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +27°С до +32°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%.

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абхазия, погода в абхазии