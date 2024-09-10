https://sputnik-abkhazia.ru/20240910/vs-rossii-osvobodili-chetyre-naselennykh-punkta-v-dnr-1052223120.html

ВС России освободили четыре населенных пункта в ДНР

ВС России освободили четыре населенных пункта в ДНР

Sputnik Абхазия

Потери украинских войск за сутки составили до 2175 человек, следует из сводки Минобороны России. 10.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-10T14:25+0300

2024-09-10T14:25+0300

2024-09-10T14:25+0300

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СУХУМ, 10 сен – Sputnik. Освобождены населенные пункты Красногоровка, Григоровка, Водяное и Галицыновка в Донецкой Народной Республике, сообщает Министерство обороны России.Средствами ПВО за сутки сбиты семь управляемых авиабомб Hammer, семь реактивных снарядов HIMARS и 175 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 154 вне зоны специальной военной операции.Всего с начала СВО уничтожены: 642 самолета, 283 вертолета, 31341 беспилотников, 579 зенитных ракетных комплексов, 17980 танков и других боевых бронированных машин, 1449 боевых машин РСЗО, 14415 орудий полевой артиллерии и минометов, 25868 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240908/urozhenets-abkhazii-pogib-v-zone-boevykh-deystviy-v-kurskoy-oblasti-1052210388.html

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