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ВС России освободили четыре населенных пункта в ДНР
ВС России освободили четыре населенных пункта в ДНР
Sputnik Абхазия
Потери украинских войск за сутки составили до 2175 человек, следует из сводки Минобороны России. 10.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-10T14:25+0300
2024-09-10T14:25+0300
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СУХУМ, 10 сен – Sputnik. Освобождены населенные пункты Красногоровка, Григоровка, Водяное и Галицыновка в Донецкой Народной Республике, сообщает Министерство обороны России.Средствами ПВО за сутки сбиты семь управляемых авиабомб Hammer, семь реактивных снарядов HIMARS и 175 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 154 вне зоны специальной военной операции.Всего с начала СВО уничтожены: 642 самолета, 283 вертолета, 31341 беспилотников, 579 зенитных ракетных комплексов, 17980 танков и других боевых бронированных машин, 1449 боевых машин РСЗО, 14415 орудий полевой артиллерии и минометов, 25868 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240908/urozhenets-abkhazii-pogib-v-zone-boevykh-deystviy-v-kurskoy-oblasti-1052210388.html
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россия, новости, донбасс, министерство обороны рф
россия, новости, донбасс, министерство обороны рф
ВС России освободили четыре населенных пункта в ДНР
Потери украинских войск за сутки составили до 2175 человек, следует из сводки Минобороны России.
СУХУМ, 10 сен – Sputnik. Освобождены населенные пункты Красногоровка, Григоровка, Водяное и Галицыновка в Донецкой Народной Республике, сообщает Министерство обороны России.
Оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России уничтожены пусковая установка системы залпового огня М270 MLRS и цех производства беспилотников, нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и техники противника в 134 районах.
Средствами ПВО за сутки сбиты семь управляемых авиабомб Hammer, семь реактивных снарядов HIMARS и 175 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 154 вне зоны специальной военной операции.
Всего с начала СВО уничтожены: 642 самолета, 283 вертолета, 31341 беспилотников, 579 зенитных ракетных комплексов, 17980 танков и других боевых бронированных машин, 1449 боевых машин РСЗО, 14415 орудий полевой артиллерии и минометов, 25868 единиц специальной военной автомобильной техники.