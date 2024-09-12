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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 13 сентября

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 13 сентября

Sputnik Абхазия

Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать незначительная смена воздушных масс. 12.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-12T19:35+0300

2024-09-12T19:35+0300

2024-09-12T19:35+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 12 сен - Sputnik. В пятницу, 13 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, до полудня местами локальные кратковременные осадки, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление - 757 миллиметров в секунду.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, с порывами до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +27°С до +32°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.

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погода в абхазии