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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 13 сентября
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 13 сентября
Sputnik Абхазия
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать незначительная смена воздушных масс. 12.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-12T19:35+0300
2024-09-12T19:35+0300
2024-09-12T19:35+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 12 сен - Sputnik. В пятницу, 13 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, до полудня местами локальные кратковременные осадки, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление - 757 миллиметров в секунду.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, с порывами до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +27°С до +32°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rossiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 13 сентября
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать незначительная смена воздушных масс.
СУХУМ, 12 сен - Sputnik. В пятницу, 13 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, до полудня местами локальные кратковременные осадки, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление - 757 миллиметров в секунду.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, с порывами до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +27°С до +32°С.
Температура морской воды +27°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-90%.