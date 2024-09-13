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Аслан Бжания принял участие в собрании руководства Минобороны и Генштаба ВС Абхазии
Аслан Бжания принял участие в собрании руководства Минобороны и Генштаба ВС Абхазии
Sputnik Абхазия
На заседании обсудили деятельность министерства за 2020-2024 годы, подвели итоги работы за восемь месяцев этого года. 13.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-13T17:11+0300
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СУХУМ, 13 сен – Sputnik. В Сухуме прошло собрание руководящего состава Минобороны и Генерального штаба под председательством президента, верховного главнокомандующего Вооруженными силами Абхазии Аслана Бжания, сообщает "Апсныпресс". Министр обороны Владимир Ануа подвел итоги деятельности ведомства за восемь месяцев 2024 года. За это время была усовершенствована организационно-штатная структура, проведено наращивание боевого состава ВС, направленное на внедрение новых способов ведения боя, налаживалось взаимодействие с Генштабом РФ, были приняты меры для повышения качества обучения Сухумского общевойскового командного училища."В целях создания благоприятных условий для выполнения войсками боевых задач с 1 января 2024 года претерпел изменение боевой и численный состав Вооруженных сил военного времени. Введены в действие организационно-штатные структуры подразделений боевого обеспечения и территориальной обороны, а также предусмотрено формирование специальных подразделений за счет ресурсов СГБ и МВД", – сказал министр обороны. По словам министра, интенсивность подготовки органов военного управления и войск в 2024 году выросла в три раза. В совместных штабных тренировках участвовали также силы СГБ, МВД, МЧС, ГТК, районных администраций, проводятся совместные мероприятия с седьмой объединенной российской военной базой."Особое внимание уделяется организации работы на пунктах управления. Преобладающая часть учений и тренировок проводится в полевых условиях, в том числе и в ночное время, в результате чего существенно повысились навыки офицеров по управлению войсками с передвижных пунктов управления, улучшилась маршевая подготовка", – сообщил Ануа.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240705/minoborony-abkhazii-provelo-sbory-s-vneshtatnymi-raschetami-zenitok-1051588846.html
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Аслан Бжания принял участие в собрании руководства Минобороны и Генштаба ВС Абхазии
17:11 13.09.2024 (обновлено: 17:15 13.09.2024)
На заседании обсудили деятельность министерства за 2020-2024 годы, подвели итоги работы за восемь месяцев этого года.
СУХУМ, 13 сен – Sputnik. В Сухуме прошло собрание руководящего состава Минобороны и Генерального штаба под председательством президента, верховного главнокомандующего Вооруженными силами Абхазии Аслана Бжания, сообщает "Апсныпресс".
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Министр обороны Владимир Ануа подвел итоги деятельности ведомства за восемь месяцев 2024 года. За это время была усовершенствована организационно-штатная структура, проведено наращивание боевого состава ВС, направленное на внедрение новых способов ведения боя, налаживалось взаимодействие с Генштабом РФ, были приняты меры для повышения качества обучения Сухумского общевойскового командного училища.
"В целях создания благоприятных условий для выполнения войсками боевых задач с 1 января 2024 года претерпел изменение боевой и численный состав Вооруженных сил военного времени. Введены в действие организационно-штатные структуры подразделений боевого обеспечения и территориальной обороны, а также предусмотрено формирование специальных подразделений за счет ресурсов СГБ и МВД", – сказал министр обороны.
По словам министра, интенсивность подготовки органов военного управления и войск в 2024 году выросла в три раза. В совместных штабных тренировках участвовали также силы СГБ, МВД, МЧС, ГТК, районных администраций, проводятся совместные мероприятия с седьмой объединенной российской военной базой.
"Особое внимание уделяется организации работы на пунктах управления. Преобладающая часть учений и тренировок проводится в полевых условиях, в том числе и в ночное время, в результате чего существенно повысились навыки офицеров по управлению войсками с передвижных пунктов управления, улучшилась маршевая подготовка", – сообщил Ануа.