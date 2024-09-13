https://sputnik-abkhazia.ru/20240913/ozgan-rasskazala-o-proekte-dogovora-abkhazii-i-rossii-ob-investitsionnoy-deyatelnosti-1052260092.html
Озган рассказала о проекте договора Абхазии и России об инвестиционной деятельности
Озган рассказала о проекте договора Абхазии и России об инвестиционной деятельности
Sputnik Абхазия
Проект межправительственного соглашения направлен в Парламент, где проходит обсуждение документа. 13.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-13T13:17+0300
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СУХУМ, 13 сен – Sputnik. Что предполагает соглашение между Абхазией и Россией об инвестиционной деятельности в интервью "Абхазскому телевидению" рассказала вице-премьер, министр экономики Кристина Озган. Озган добавила, что стороны определили направления инвестиций, которые подпадают под действие межправительственного договора. Это сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность, инженерная инфраструктура, транспорт и энергетика.Говоря об энергетике, вице-премьер подчеркнула, что речь идет исключительно об объектах генерации. "Не подлежат разгосударствлению в данном случае действующие объекты генерации. Поэтому речь идет о строительстве новых объектов генерации, передающие распределительные сети в рамки данного проекта соглашения не подпадают", – рассказала она.Министр экономики отметила, что проект документа предусматривает льготы для предпринимателей. "Юридическое лицо, реализующее проект с объемом инвестиций не менее двух миллиардов рублей, будет освобождаться от уплаты налога на прибыль и налога на имущество в течение восьми лет с даты ввода объекта в эксплуатацию", – заявила Озган.Кроме того, абхазская сторона предоставляет инвестору право на возмещение НДС на восемь лет с даты ввода в эксплуатацию.Работа над документом продолжалась два года, в конце 2023 года были завершены все внутригосударственные процедуры по согласованию текста соглашения абхазской и российской стороной. "Парламент республики принял закон, который предусматривает, что исполнительная власть до подписания международных договоров или нормативных актов, должна направлять их на предварительное рассмотрение", – отметила Озган. Сейчас соглашение рассматривают в Народном Собрании, уже прошли консультации и заседание профильного комитета. У депутатского корпуса есть предложения и замечания по проекту соглашения, сказала министр экономики Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240627/voprosy-investitsiy-v-ekonomiku-abkhazii-obsudili-v-parlamente-1051491427.html
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Озган рассказала о проекте договора Абхазии и России об инвестиционной деятельности
13:17 13.09.2024 (обновлено: 13:20 13.09.2024)
Проект межправительственного соглашения направлен в Парламент, где проходит обсуждение документа.
СУХУМ, 13 сен – Sputnik. Что предполагает соглашение между Абхазией и Россией об инвестиционной деятельности в интервью "Абхазскому телевидению" рассказала вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.
Она отметила, что проект документа не меняет норму, которая существует в законодательстве, о том, что российские юрлица могут реализовать в Абхазии инвестиционные проекты через филиалы, зарегистрированные в республике.
Озган добавила, что стороны определили направления инвестиций, которые подпадают под действие межправительственного договора. Это сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность, инженерная инфраструктура, транспорт и энергетика.
Говоря об энергетике, вице-премьер подчеркнула, что речь идет исключительно об объектах генерации.
"Не подлежат разгосударствлению в данном случае действующие объекты генерации. Поэтому речь идет о строительстве новых объектов генерации, передающие распределительные сети в рамки данного проекта соглашения не подпадают", – рассказала она.
Министр экономики отметила, что проект документа предусматривает льготы для предпринимателей.
"Юридическое лицо, реализующее проект с объемом инвестиций не менее двух миллиардов рублей, будет освобождаться от уплаты налога на прибыль и налога на имущество в течение восьми лет с даты ввода объекта в эксплуатацию", – заявила Озган.
Кроме того, абхазская сторона предоставляет инвестору право на возмещение НДС на восемь лет с даты ввода в эксплуатацию.
Работа над документом продолжалась два года, в конце 2023 года были завершены все внутригосударственные процедуры по согласованию текста соглашения абхазской и российской стороной.
"Парламент республики принял закон, который предусматривает, что исполнительная власть до подписания международных договоров или нормативных актов, должна направлять их на предварительное рассмотрение", – отметила Озган.
Сейчас соглашение рассматривают в Народном Собрании, уже прошли консультации и заседание профильного комитета. У депутатского корпуса есть предложения и замечания по проекту соглашения, сказала министр экономики Абхазии.