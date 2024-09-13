https://sputnik-abkhazia.ru/20240913/ozgan-rasskazala-o-proekte-dogovora-abkhazii-i-rossii-ob-investitsionnoy-deyatelnosti-1052260092.html

Озган рассказала о проекте договора Абхазии и России об инвестиционной деятельности

Озган рассказала о проекте договора Абхазии и России об инвестиционной деятельности

Sputnik Абхазия

Проект межправительственного соглашения направлен в Парламент, где проходит обсуждение документа. 13.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-13T13:17+0300

2024-09-13T13:17+0300

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СУХУМ, 13 сен – Sputnik. Что предполагает соглашение между Абхазией и Россией об инвестиционной деятельности в интервью "Абхазскому телевидению" рассказала вице-премьер, министр экономики Кристина Озган. Озган добавила, что стороны определили направления инвестиций, которые подпадают под действие межправительственного договора. Это сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность, инженерная инфраструктура, транспорт и энергетика.Говоря об энергетике, вице-премьер подчеркнула, что речь идет исключительно об объектах генерации. "Не подлежат разгосударствлению в данном случае действующие объекты генерации. Поэтому речь идет о строительстве новых объектов генерации, передающие распределительные сети в рамки данного проекта соглашения не подпадают", – рассказала она.Министр экономики отметила, что проект документа предусматривает льготы для предпринимателей. "Юридическое лицо, реализующее проект с объемом инвестиций не менее двух миллиардов рублей, будет освобождаться от уплаты налога на прибыль и налога на имущество в течение восьми лет с даты ввода объекта в эксплуатацию", – заявила Озган.Кроме того, абхазская сторона предоставляет инвестору право на возмещение НДС на восемь лет с даты ввода в эксплуатацию.Работа над документом продолжалась два года, в конце 2023 года были завершены все внутригосударственные процедуры по согласованию текста соглашения абхазской и российской стороной. "Парламент республики принял закон, который предусматривает, что исполнительная власть до подписания международных договоров или нормативных актов, должна направлять их на предварительное рассмотрение", – отметила Озган. Сейчас соглашение рассматривают в Народном Собрании, уже прошли консультации и заседание профильного комитета. У депутатского корпуса есть предложения и замечания по проекту соглашения, сказала министр экономики Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240627/voprosy-investitsiy-v-ekonomiku-abkhazii-obsudili-v-parlamente-1051491427.html

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