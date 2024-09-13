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Почти 50 украинских военных сдались в российский плен за неделю
Почти 50 украинских военных сдались в российский плен за неделю
Sputnik Абхазия
Потери украинских войск за прошедшую неделю составили до 16 960 человек, следует из сводки Минобороны России. 13.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-13T18:23+0300
2024-09-13T18:23+0300
2024-09-13T18:23+0300
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СУХУМ, 13 сен - Sputnik. С 7 по 13 сентября на линии боевого соприкосновения сдались в плен 49 украинских военнослужащих, сообщает Министерство обороны России.За неделю ВС РФ нанесли 39 высокоточных ударов, поразили объекты нефтегазовой отрасли и энергетики, обеспечивавшие работу предприятий ОПК Украины, инфраструктуру военных аэродромов, цеха по изготовлению пороха и производству компонентов для оперативно-тактических ракет, места сборки и хранения БПЛА, арсеналы, ремонтные базы, пункты дислокации ВСУ, нацформирований и наемников.Освобождено 18 населенных пунктов: Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость, Десятый Октябрь, Красногоровка, Григоровка, Новогродовка, Калиново, Мемрик, Галицыновка, Долиновка, Водяное.Средствами ПВО России за неделю сбиты 9 ракет ATACMS, 30 авиабомб Hammer, 25 реактивных снарядов HIMARS и 433 беспилотных летательных аппарата, в том числе 237 вне зоны проведения специальной военной операции.Всего с начала СВО уничтожены: 642 самолета, 283 вертолета, 31501 беспилотник, 579 ЗРК, 18130 танков и других боевых бронированных машин, 1454 боевые машины РСЗО, 14563 орудия полевой артиллерии и минометов, 26047 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240913/svo-priobrela-novoe-izmerenie-zayavili-v-minoborony-rossii-1052258552.html
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россия, украина, министерство обороны рф
россия, украина, министерство обороны рф
Почти 50 украинских военных сдались в российский плен за неделю
Потери украинских войск за прошедшую неделю составили до 16 960 человек, следует из сводки Минобороны России.
СУХУМ, 13 сен - Sputnik. С 7 по 13 сентября на линии боевого соприкосновения сдались в плен 49 украинских военнослужащих, сообщает Министерство обороны России.
За неделю ВС РФ нанесли 39 высокоточных ударов, поразили объекты нефтегазовой отрасли и энергетики, обеспечивавшие работу предприятий ОПК Украины, инфраструктуру военных аэродромов, цеха по изготовлению пороха и производству компонентов для оперативно-тактических ракет, места сборки и хранения БПЛА, арсеналы, ремонтные базы, пункты дислокации ВСУ, нацформирований и наемников.
Освобождено 18 населенных пунктов: Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость, Десятый Октябрь, Красногоровка, Григоровка, Новогродовка, Калиново, Мемрик, Галицыновка, Долиновка, Водяное.
Средствами ПВО России за неделю сбиты 9 ракет ATACMS, 30 авиабомб Hammer, 25 реактивных снарядов HIMARS и 433 беспилотных летательных аппарата, в том числе 237 вне зоны проведения специальной военной операции.
Всего с начала СВО уничтожены: 642 самолета, 283 вертолета, 31501 беспилотник, 579 ЗРК, 18130 танков и других боевых бронированных машин, 1454 боевые машины РСЗО, 14563 орудия полевой артиллерии и минометов, 26047 единиц специальной военной автомобильной техники.