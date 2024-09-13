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СВО приобрела новое измерение, заявили в Минобороны России
СВО приобрела новое измерение, заявили в Минобороны России
Sputnik Абхазия
Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. 13.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-13T09:08+0300
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СУХУМ, 13 сен – Sputnik. Спецоперация приобрела новое измерение после вторжения ВСУ в Курскую область, заявил замминистра российского Минобороны Александр Фомин на открытии 11-го Сяншаньского форума по безопасности в Пекине. Об этом сообщает РИА Новости.Он подчеркнул, что если раньше Киев использовал образ жертвы на международной арене и преподносил свои действия как борьбу за независимость, то агрессия против мирного населения России окончательно развеяла эту ложь.Фомин добавил, что СВО полностью изменила представление о современной войне, было переосмыслено значение танков, новое измерение приобрела контрбатарейная борьба.Подразделения ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа с целью захвата территории. По данным на 12 сентября, Киев потерял на этом направлении 101 танк и более 12,5 тысячи солдат.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240912/rossiyskie-voyska-za-dva-dnya-osvobodili-desyat-naselennykh-punktov-v-kurskoy-oblasti-1052256965.html
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россия, украина, новости, министерство обороны рф
СВО приобрела новое измерение, заявили в Минобороны России
09:08 13.09.2024 (обновлено: 10:29 13.09.2024)
Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года.
СУХУМ, 13 сен – Sputnik.
Спецоперация приобрела новое измерение после вторжения ВСУ в Курскую область, заявил замминистра российского Минобороны Александр Фомин на открытии 11-го Сяншаньского форума по безопасности в Пекине. Об этом сообщает РИА Новости
.
Он подчеркнул, что если раньше Киев использовал образ жертвы на международной арене и преподносил свои действия как борьбу за независимость, то агрессия против мирного населения России окончательно развеяла эту ложь.
Фомин добавил, что СВО полностью изменила представление о современной войне, было переосмыслено значение танков, новое измерение приобрела контрбатарейная борьба.
"Еще несколько лет назад трудно было себе представить нынешние масштабы применения беспилотных летательных аппаратов и других беспилотных систем, роль систем разведки, связи, радиоэлектронной борьбы и подавления", – заявил замминистра.
Подразделения ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа с целью захвата территории. По данным на 12 сентября, Киев потерял на этом направлении 101 танк и более 12,5 тысячи солдат.