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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240913/svo-priobrela-novoe-izmerenie-zayavili-v-minoborony-rossii-1052258552.html
СВО приобрела новое измерение, заявили в Минобороны России
СВО приобрела новое измерение, заявили в Минобороны России
Sputnik Абхазия
Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. 13.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-13T09:08+0300
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СУХУМ, 13 сен – Sputnik. Спецоперация приобрела новое измерение после вторжения ВСУ в Курскую область, заявил замминистра российского Минобороны Александр Фомин на открытии 11-го Сяншаньского форума по безопасности в Пекине. Об этом сообщает РИА Новости.Он подчеркнул, что если раньше Киев использовал образ жертвы на международной арене и преподносил свои действия как борьбу за независимость, то агрессия против мирного населения России окончательно развеяла эту ложь.Фомин добавил, что СВО полностью изменила представление о современной войне, было переосмыслено значение танков, новое измерение приобрела контрбатарейная борьба.Подразделения ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа с целью захвата территории. По данным на 12 сентября, Киев потерял на этом направлении 101 танк и более 12,5 тысячи солдат.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240912/rossiyskie-voyska-za-dva-dnya-osvobodili-desyat-naselennykh-punktov-v-kurskoy-oblasti-1052256965.html
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россия, украина, новости, министерство обороны рф
россия, украина, новости, министерство обороны рф

СВО приобрела новое измерение, заявили в Минобороны России

09:08 13.09.2024 (обновлено: 10:29 13.09.2024)
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов 3-го армейского корпуса группировки "Юг" на Артемовском направлении
Боевая работа артиллеристов 3-го армейского корпуса группировки Юг на Артемовском направлении - Sputnik Абхазия, 1920, 13.09.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
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Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года.
СУХУМ, 13 сен – Sputnik. Спецоперация приобрела новое измерение после вторжения ВСУ в Курскую область, заявил замминистра российского Минобороны Александр Фомин на открытии 11-го Сяншаньского форума по безопасности в Пекине. Об этом сообщает РИА Новости.
Он подчеркнул, что если раньше Киев использовал образ жертвы на международной арене и преподносил свои действия как борьбу за независимость, то агрессия против мирного населения России окончательно развеяла эту ложь.
Фомин добавил, что СВО полностью изменила представление о современной войне, было переосмыслено значение танков, новое измерение приобрела контрбатарейная борьба.

"Еще несколько лет назад трудно было себе представить нынешние масштабы применения беспилотных летательных аппаратов и других беспилотных систем, роль систем разведки, связи, радиоэлектронной борьбы и подавления", – заявил замминистра.

Подразделения ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа с целью захвата территории. По данным на 12 сентября, Киев потерял на этом направлении 101 танк и более 12,5 тысячи солдат.
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