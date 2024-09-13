https://sputnik-abkhazia.ru/20240913/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-s-14-po-15-sentyabrya-1052263088.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, с 14 по 15 сентября

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, с 14 по 15 сентября

Sputnik Абхазия

Погоду черноморского побережья Абхазии формирует область пониженного атмосферного давления и выноса тепла с юга. 13.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-13T17:30+0300

2024-09-13T17:30+0300

2024-09-13T17:30+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 13 сен - Sputnik. В выходные дни, 14 и 15 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. В субботу в высокогорьях возможен слабый дождь. В воскресенье малооблачно, ожидается удушливо жаркая погода.Атмосферное давление – пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +27°С до +32°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды слабое и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.

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абхазия, погода в абхазии