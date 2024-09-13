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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, с 14 по 15 сентября
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, с 14 по 15 сентября
Sputnik Абхазия
Погоду черноморского побережья Абхазии формирует область пониженного атмосферного давления и выноса тепла с юга. 13.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-13T17:30+0300
2024-09-13T17:30+0300
2024-09-13T17:30+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 13 сен - Sputnik. В выходные дни, 14 и 15 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. В субботу в высокогорьях возможен слабый дождь. В воскресенье малооблачно, ожидается удушливо жаркая погода.Атмосферное давление – пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +27°С до +32°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды слабое и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, с 14 по 15 сентября
Погоду черноморского побережья Абхазии формирует область пониженного атмосферного давления и выноса тепла с юга.
СУХУМ, 13 сен - Sputnik. В выходные дни, 14 и 15 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
В субботу в высокогорьях возможен слабый дождь. В воскресенье малооблачно, ожидается удушливо жаркая погода.
Атмосферное давление – пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +27°С до +32°С.
Температура морской воды +27°С.
Волнение морской воды слабое и значительное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.