https://sputnik-abkhazia.ru/20240913/ssha-vveli-sanktsii-protiv-mediagruppy-rossiya-segodnya-i-dmitriya-kiseleva-1052264062.html

США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня" и Дмитрия Киселева

США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня" и Дмитрия Киселева

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik и телеканал RT входят в медиагруппу "Россия сегодня". 13.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-13T22:16+0300

2024-09-13T22:16+0300

2024-09-13T22:16+0300

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СУХУМ, 13 сен - Sputnik. США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня" и ее гендиректора Дмитрия Киселева, сообщает американский минфин.Минфин США выпустил генеральную лицензию, предписывающую завершить финансовые операции с медиагруппой "Россия сегодня" до 13 ноября. При этом внесенные в санкционный список СМИ могут продолжать заниматься журналистской деятельностью в штатах. По словам Блинкена, RT якобы участвовал в тайных операциях по вмешательству в дела других других стран, а также в военных закупках. Эти данные, добавил чиновник, предоставили сотрудники канала. На этом фоне США, Великобритания и Канада начнут совместную дипломатическую кампанию, чтобы объединить партнеров для ответа на "угрозу со стороны RT и других российских инструментов влияния и дезинформации", объявил он.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240905/informatsionnym-terrorom-nazvali-v-sirii-sanktsii-protiv-rossiyskikh-smi-1052193052.html

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