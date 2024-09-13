https://sputnik-abkhazia.ru/20240913/teatr-iz-sankt-peterburga-pokazal-v-rusdrame-spektakl-poprygunya-1052264366.html

Театр из Санкт-Петербурга показал в РУСДРАМе спектакль "Попрыгунья"

Театр из Санкт-Петербурга показал в РУСДРАМе спектакль "Попрыгунья"

Sputnik Абхазия

Приезд российского театра в Сухум организован по программе Росконцерта и Министерства культуры России "Большие гастроли". 13.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-13T22:22+0300

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СУХУМ, 13 сен - Sputnik, Бадрак Авидзба. Санкт-Петербургский театр "Балтийский дом" открыл гастроли в Абхазии спектаклем "Попрыгунья" по рассказу Антона Чехова. Это первая постановка российского театрального коллектива в рамках сухумских гастролей. Посмотреть спектакль режиссера Александры Мамкаевой пришло большое количество жителей и гостей республики. "Наш театр неоднократно показывал свои спектакли на сцене театра "Балтийский дом". И вот, наконец, впервые этот театр приезжает в Абхазию. Я очень рад, что наша идея, которая родилась в общении с генеральным директором театра "Балтийский дом" реализовалась. И все это произошло благодаря программе "Большие гастроли", - сказал гендиректор Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера Ираклий Хинтба. Программа "Большие гастроли" позволила РУСДРАМу выезжать с гастролями в Россию, а российским театрам - приезжать в Абхазию, добавил он. "Вы прекрасно понимаете какие это средства, как это все непросто. Приехала 12-метровая фура с декорациями, 44 человека, актеры, работники театра", - рассказал Хинтба. Артисты из России представят абхазской публике еще три спектакля: "Таню" по пьесе Алексея Арбузова, сказку для детей "Приключения мамы Му и ее друзей" и "О чем говорят мужчины и женщины" по пьесе Ясмины Резы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240913/baltiyskiy-dom-v-sukhume-kak-proydut-gastroli-piterskogo-teatra-1052262142.html

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