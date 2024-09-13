https://sputnik-abkhazia.ru/20240913/baltiyskiy-dom-v-sukhume-kak-proydut-gastroli-piterskogo-teatra-1052262142.html

"Балтийский дом" в Сухуме: как пройдут гастроли питерского театра

"Балтийский дом" в Сухуме: как пройдут гастроли питерского театра

Sputnik Абхазия

Гастроли театра "Балтийский дом" из Санкт-Петербурга откроются в Сухуме в пятницу, 13 сентября. 13.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-13T15:45+0300

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абхазия

русдрам

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На сцене РУСДРАМа покажут четыре спектакля по русской, советской и западной литературе и драматургии, в том числе один детский. О том, как стали возможны гастроли "Балтийского дома" в Абхазии, какие спектакли покажут российские актеры и какие впечатления оставил Сухум, читайте в материале Sputnik. Сария Кварцхелия, Sputnik Санкт-Петербургский театр–фестиваль "Балтийский дом" впервые приехал в Сухум с гастролями. Программа у актеров насыщенныя – в течение трех дней они покажут четыре спектакля: трагикомедию "Попрыгунья" по произведению Антона Чехова, мелодраму "Таня" Алексея Арбузова, "Приключения Мамы Му и ее друзей" по сказке Джуджи Висландер, комедию "О чем говорят мужчины и женщины" по пьесе Ясмины Реза. По словам гендиректора РУСДРАМа Иркалия Хинтба, идея провести такие гастроли возникла во время разговора директоров двух театров. "И вот, благодаря Росконцерту, программе "Большие гастроли", Министерству культуры России, эта идея реализовалась", – подчеркнул он. Хинтба выразил надежду на то, что гастроли надолго запомнятся как зрителям, так и актерам. "Сухум – это прежде всего театр"Заслуженный артист России Валерий Соловьев раньше не бывал в Абхазии. И из рассказов друзей у него сложилось мнение, что Сухум – это "пляж, арбуз и шашлыки". "Буквально полтора года назад "Балтийский дом" проводил фестиваль "Встречи в России", и у меня был свободный вечер. Я пошел в театр посмотреть спектакль. Это был спектакль вашего замечательного театра "Красавец мужчина". Еще подходя к театру, я подумал: "В Сухуме разве театр есть?" Но, когда я посмотрел спектакль, волосы зашевелились на голове. Я был в восторге, в состоянии катарсиса. Это был феноменальный спектакль, феноменальная игра актеров, феноменальное решение спектакля – он глубокий, вдохновенный, замечательный. Я никогда в жизни, наверное, так не аплодировал. Так вот, эту цепочку, о которой рассказывали друзья, я немного поменяю. Сухум – это прежде всего театр, а потом все остальное", – считает актер. Он выразил надежду на то, что спектакли "Балтийского дома" запомнятся абхазскому зрителю и оставят в его душе какой-то след. Личная премьераАктриса "Балтийского дома" Виктория Зайцева отметила, что ей приезд в Сухум запомнится тем, что она сыграет здесь премьеру спектакля "Приключения Мамы Му и ее друзей". "Это приятный и добрый спектакль, на него можно пойти всей семьей. Открою небольшой секрет: здесь я сыграю премьеру, в Санкт-Петербурге я не играла в этом спектакле. Уже это мне однозначно запомнится. Я очень рада, что это произойдет в Сухуме. Спасибо вам за любовь, за солнце, за тепло", – сказала она. Другая актриса, Анна Щетинина, пригласила зрителей на спектакль по Чехову "Попрыгунья"."Спектакль очень понятен и женщинам, и мужчинам. Он пропитан легким чеховским юмором", – отметила Щетинина. В другом спектакле "Таня", который пройдет 14 сентября, Щетинина сыграет главную роль. Он о нелегкой судьбе женщины, о ее взрослении и поиске себя. "Моя героиня проходит нелегкий путь. Сначала она безумно влюблена. Потом она теряет свою любовь и своего ребенка. Но пройдя эту череду потерь и болезненных ситуаций, она становится сильнее. Я очень люблю этот спектакль, эту работу. Для меня очень трепетно, что мы привезли этот спектакль вам", – призналась актриса. Спектакль "Таня" номинирован на премию "Золотой софит" в Санкт-Петербурге. 15 сентября на сцене РУСДРАМа покажут постановку "О чем говорят мужчины и женщины"."Спектакль о том, как супругам можно найти понимание. Всякое бывает – и смешное, и трагичное. Но главное, что поиски любви должны продолжаться всю жизнь. Только любовь может все простить, обогатить семью. В общем, спектакль о любви", – рассказал Валерий Соловьев.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20240905/khintba-o-gastrolyakh-baltiyskogo-doma-v-abkhazii-i-pese-o-vladislave-ardzinba--1052185457.html

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