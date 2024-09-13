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Завершился детский турнир по теннису, приуроченный к Дню Москвы

Завершился детский турнир по теннису, приуроченный к Дню Москвы

Sputnik Абхазия

В соревнованиях, длившихся три дня, приняли участие 45 детей двух возрастных категорий — от 9 до 10 и от 10 до 13 лет. 13.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-13T20:32+0300

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СУХУМ, 13 сен - Sputnik, Бадрак Авидзба. Детский турнир по теннису приуроченный ко Дню города Москвы, завершился в Сухуме. Среди девочек от 9 до 10 лет первое место заняла Аниса Амичба, второе – София Чаабал, третье – Амра Герхелия. Среди мальчиков в той же возрастной категории первое место занял Омар Когония, второе – Давид Эзугбая, третье – Сандро Цвинария. Среди девочек от 10 до 13 лет на первом месте София Тарба, второе место заняла Валерия Эмексузян, на третей строчке - Аниса Амичба, среди мальчиков победителем стал Сабри Нанба, второе и третье места заняли Александр Эшба и Лионель Кирия.В миксте в возрастной категории с 10 до 13 лет "золото" получили - София Тарба и Сабри Нанба, "серебро" получили Аниса Амичба и Омар Когония, "бронзу" - София Чаабал и Баграт Иванба. Организатор теннисного турнира - Дом Москвы в Сухуме при поддержке правительства Москвы, департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы и Московского Дома соотечественника.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240825/dopolnitelnoe-vremya-nestor-i-david-tsuzhba-o-dostizheniyakh-v-tennise--1052066057.html

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