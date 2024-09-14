https://sputnik-abkhazia.ru/20240914/aslan-bzhaniya-bez-otnosheniy-s-rossiey-nevozmozhno-postroenie-abkhazskogo-gosudarstva-1052272366.html
Аслан Бжания: без отношений с Россией невозможно построение абхазского государства
Аслан Бжания: без отношений с Россией невозможно построение абхазского государства
Sputnik Абхазия
13 сентября в Сухуме прошло собрание руководства Минобороны и Генштаба под председательством президента Абхазии. 14.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-14T23:14+0300
2024-09-14T23:14+0300
2024-09-14T23:14+0300
в абхазии
абхазия
новости
россия
аслан бжания
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/08/1a/1052096630_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_4b00143489918b3ffe89f7c14bced2bb.jpg
СУХУМ, 14 сен - Sputnik. Без отношений с Россией невозможно построение абхазского государства, заявил президент республики Аслан Бжания на встрече в Министерстве обороны.Он отметил, что обстановка на международной арене непроста, а политическая борьба в республике в преддверии выборов станет острее. Россия не давала повода усомниться в себе как в надежном партнере, и попытки оппозиционных сил выставить ее угрозой национальной безопасности недопустимы. Глава государства также добавил, что для развития экономики республики нужны средства, и альтернативы российским инвестициям нет."Часть нашего общества, часть нашей так называемой политической элиты позволяет себе рубить сук, на котором сидит", - заявил Бжания.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240913/aslan-bzhaniya-prinyal-uchastie-v-sobranii-rukovodstva-minoborony-i-genshtaba-vs-abkhazii-1052262782.html
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/08/1a/1052096630_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_1b7c5a33e3c913c01c24fc2766b10a5e.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, новости, россия, аслан бжания
абхазия, новости, россия, аслан бжания
Аслан Бжания: без отношений с Россией невозможно построение абхазского государства
13 сентября в Сухуме прошло собрание руководства Минобороны и Генштаба под председательством президента Абхазии.
СУХУМ, 14 сен - Sputnik. Без отношений с Россией невозможно построение абхазского государства, заявил президент республики Аслан Бжания на встрече в Министерстве обороны.
"В основе нашей свободы и независимости лежит пролитая кровь наших граждан и поддержка Российской Федерации", — подчеркнул он.
Он отметил, что обстановка на международной арене непроста, а политическая борьба в республике в преддверии выборов станет острее.
Россия не давала повода усомниться в себе как в надежном партнере, и попытки оппозиционных сил выставить ее угрозой национальной безопасности недопустимы. Глава государства также добавил, что для развития экономики республики нужны средства, и альтернативы российским инвестициям нет.
"Часть нашего общества, часть нашей так называемой политической элиты позволяет себе рубить сук, на котором сидит", - заявил Бжания.