https://sputnik-abkhazia.ru/20240914/aslan-bzhaniya-bez-otnosheniy-s-rossiey-nevozmozhno-postroenie-abkhazskogo-gosudarstva-1052272366.html

Аслан Бжания: без отношений с Россией невозможно построение абхазского государства

Аслан Бжания: без отношений с Россией невозможно построение абхазского государства

Sputnik Абхазия

13 сентября в Сухуме прошло собрание руководства Минобороны и Генштаба под председательством президента Абхазии. 14.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-14T23:14+0300

2024-09-14T23:14+0300

2024-09-14T23:14+0300

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СУХУМ, 14 сен - Sputnik. Без отношений с Россией невозможно построение абхазского государства, заявил президент республики Аслан Бжания на встрече в Министерстве обороны.Он отметил, что обстановка на международной арене непроста, а политическая борьба в республике в преддверии выборов станет острее. Россия не давала повода усомниться в себе как в надежном партнере, и попытки оппозиционных сил выставить ее угрозой национальной безопасности недопустимы. Глава государства также добавил, что для развития экономики республики нужны средства, и альтернативы российским инвестициям нет."Часть нашего общества, часть нашей так называемой политической элиты позволяет себе рубить сук, на котором сидит", - заявил Бжания.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240913/aslan-bzhaniya-prinyal-uchastie-v-sobranii-rukovodstva-minoborony-i-genshtaba-vs-abkhazii-1052262782.html

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