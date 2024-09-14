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Автопарк ГАИ Абхазии пополнили восемь новых "Тойот"
Автопарк ГАИ Абхазии пополнили восемь новых "Тойот"
Sputnik Абхазия
Новые машины были куплены благодаря спонсорской помощи местных бизнесменов. 14.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-14T18:00+0300
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СУХУМ, 14 сен - Sputnik. Автопарк УГАИ МВД Абхазии пополнили восемь новых машин, сообщает пресс-служба ведомства.При передаче машин присутствовали президент Аслан Бжания и министр внутренних дел Роберт Киут.Бжания выразил уверенность в том, что новый транспорт выведет качество работы ГАИ на новый уровень и поможет снизить число аварий на дорогах.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240910/bolee-sta-avariy-proizoshlo-v-abkhazii-za-vosem-mesyatsev-2024-goda-1052222577.html
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абхазия, гаи, новости, мвд абхазии
Автопарк ГАИ Абхазии пополнили восемь новых "Тойот"
18:00 14.09.2024 (обновлено: 18:02 14.09.2024)
Новые машины были куплены благодаря спонсорской помощи местных бизнесменов.
СУХУМ, 14 сен - Sputnik.
Автопарк УГАИ МВД Абхазии пополнили восемь новых машин, сообщает
пресс-служба ведомства.
По словам врио начальника Госавтоинспекции Дамея Авидзба, автомобили "Тойота Камри" приобрели за счет спонсорской помощи абхазских бизнесменов.
При передаче машин присутствовали президент Аслан Бжания и министр внутренних дел Роберт Киут.
Бжания выразил уверенность в том, что новый транспорт выведет качество работы ГАИ на новый уровень и поможет снизить число аварий на дорогах.