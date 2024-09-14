https://sputnik-abkhazia.ru/20240914/avtopark-gai-abkhazii-popolnili-vosem-novykh-toyot-1052268471.html

Автопарк ГАИ Абхазии пополнили восемь новых "Тойот"

Автопарк ГАИ Абхазии пополнили восемь новых "Тойот"

Sputnik Абхазия

Новые машины были куплены благодаря спонсорской помощи местных бизнесменов. 14.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-14T18:00+0300

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СУХУМ, 14 сен - Sputnik. Автопарк УГАИ МВД Абхазии пополнили восемь новых машин, сообщает пресс-служба ведомства.При передаче машин присутствовали президент Аслан Бжания и министр внутренних дел Роберт Киут.Бжания выразил уверенность в том, что новый транспорт выведет качество работы ГАИ на новый уровень и поможет снизить число аварий на дорогах.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240910/bolee-sta-avariy-proizoshlo-v-abkhazii-za-vosem-mesyatsev-2024-goda-1052222577.html

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