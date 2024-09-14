https://sputnik-abkhazia.ru/20240914/baltiyskiy-dom-pokazal-v-rusdrame-spektakl-tanya-1052272238.html

"Балтийский дом" показал в РУСДРАМе спектакль "Таня"

"Балтийский дом" показал в РУСДРАМе спектакль "Таня"

Sputnik Абхазия

"Балтийский дом" представит еще два спектакля в Абхазии - сказку "Приключения мамы Му и ее друзей" и "О чем говорят мужчины и женщины". 14.09.2024, Sputnik Абхазия

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2024-09-14T23:08+0300

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СУХУМ, 14 сен - Sputnik, Бадрак Авидзба. Гастроли "Балтийского дома" продолжились в РУСДРАМе спектаклем "Таня" по пьесе Алексея Арбузова. Перед началом спектакля зрители фотографировались в фойе театра у изображения Фазиля Искандера. Они живо обсуждали вчерашнюю постановку, "Попрыгунью", и делились ожиданиями от предстоящего выступления артистов из России. "Мы были и на вчерашнем спектакле. Нам настолько понравилась игра артистов, атмосфера, созданная режиссером, что мы решили прийти еще раз. Приехали в республику на отдых, днем купаемся на море, загораем. Мы рады, что представилась возможность и для культурного отдыха - посещать театральные постановки", - сказала туристка из России Ирина. Любители театрального искусства как и на прошлом выступлении питерского театра практически заполнили зал РУСДРАМа и в конце спектакля аплодировали стоя. Гастроли завершатся 15 сентября. Завтра "Балтийский дом" представит еще два спектакля — сказку "Приключения мамы Му и ее друзей" и "О чем говорят мужчины и женщины".

https://sputnik-abkhazia.ru/20240913/teatr-iz-sankt-peterburga-pokazal-v-rusdrame-spektakl-poprygunya-1052264366.html

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