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"Балтийский дом" показал в РУСДРАМе спектакль "Таня"
"Балтийский дом" показал в РУСДРАМе спектакль "Таня"
Sputnik Абхазия
"Балтийский дом" представит еще два спектакля в Абхазии - сказку "Приключения мамы Му и ее друзей" и "О чем говорят мужчины и женщины". 14.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-14T23:08+0300
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СУХУМ, 14 сен - Sputnik, Бадрак Авидзба. Гастроли "Балтийского дома" продолжились в РУСДРАМе спектаклем "Таня" по пьесе Алексея Арбузова. Перед началом спектакля зрители фотографировались в фойе театра у изображения Фазиля Искандера. Они живо обсуждали вчерашнюю постановку, "Попрыгунью", и делились ожиданиями от предстоящего выступления артистов из России. "Мы были и на вчерашнем спектакле. Нам настолько понравилась игра артистов, атмосфера, созданная режиссером, что мы решили прийти еще раз. Приехали в республику на отдых, днем купаемся на море, загораем. Мы рады, что представилась возможность и для культурного отдыха - посещать театральные постановки", - сказала туристка из России Ирина. Любители театрального искусства как и на прошлом выступлении питерского театра практически заполнили зал РУСДРАМа и в конце спектакля аплодировали стоя. Гастроли завершатся 15 сентября. Завтра "Балтийский дом" представит еще два спектакля — сказку "Приключения мамы Му и ее друзей" и "О чем говорят мужчины и женщины".
https://sputnik-abkhazia.ru/20240913/teatr-iz-sankt-peterburga-pokazal-v-rusdrame-spektakl-poprygunya-1052264366.html
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абхазия, россия, театр, культура, русдрам
абхазия, россия, театр, культура, русдрам
"Балтийский дом" показал в РУСДРАМе спектакль "Таня"
"Балтийский дом" представит еще два спектакля в Абхазии - сказку "Приключения мамы Му и ее друзей" и "О чем говорят мужчины и женщины".
СУХУМ, 14 сен - Sputnik, Бадрак Авидзба. Гастроли "Балтийского дома" продолжились в РУСДРАМе спектаклем "Таня" по пьесе Алексея Арбузова.
Перед началом спектакля зрители фотографировались в фойе театра у изображения Фазиля Искандера. Они живо обсуждали вчерашнюю постановку, "Попрыгунью", и делились ожиданиями от предстоящего выступления артистов из России.
"Мы были и на вчерашнем спектакле. Нам настолько понравилась игра артистов, атмосфера, созданная режиссером, что мы решили прийти еще раз. Приехали в республику на отдых, днем купаемся на море, загораем. Мы рады, что представилась возможность и для культурного отдыха - посещать театральные постановки", - сказала туристка из России Ирина.
Любители театрального искусства как и на прошлом выступлении питерского театра практически заполнили зал РУСДРАМа и в конце спектакля аплодировали стоя.
Гастроли завершатся 15 сентября. Завтра "Балтийский дом" представит еще два спектакля — сказку "Приключения мамы Му и ее друзей" и "О чем говорят мужчины и женщины".