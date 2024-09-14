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Президент Абхазии поздравил Дмитрия Медведева с днем рождения
Президент Абхазии поздравил Дмитрия Медведева с днем рождения
Sputnik Абхазия
Экс-президенту России, зампреду Совета Безопасности Дмитрию Медведеву 14 сентября 2024 года исполнилось 59 лет. 14.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-14T15:15+0300
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СУХУМ, 14 сен - Sputnik. Президент Аслан Бжания поздравил зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева с днем рождения, сообщает пресс-служба главы государства. Бжания отметил, что народ Абхазии безмерно благодарен Медведеву за историческое решение признать независимость республики в 2008 году. Президент пожелал Дмитрию Медведеву крепкого здоровья, благополучия и успехов в деятельности на благо Отечества.
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абхазия, новости, аслан бжания
Президент Абхазии поздравил Дмитрия Медведева с днем рождения
Экс-президенту России, зампреду Совета Безопасности Дмитрию Медведеву 14 сентября 2024 года исполнилось 59 лет.
СУХУМ, 14 сен - Sputnik.
Президент Аслан Бжания поздравил зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева с днем рождения, сообщает
пресс-служба главы государства.
Бжания отметил, что народ Абхазии безмерно благодарен Медведеву за историческое решение признать независимость республики в 2008 году.
"Мы всегда чувствуем вашу поддержку. В Абхазии высоко ценят ваш личный вклад в дело укрепления дружеских и союзнических отношений Абхазии и России. Для нашего народа вы всегда желанный гость", — говорится в тексте.
Президент пожелал Дмитрию Медведеву крепкого здоровья, благополучия и успехов в деятельности на благо Отечества.