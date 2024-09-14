https://sputnik-abkhazia.ru/20240914/rossiyskie-voyska-osvobodili-naselennyy-punkt-zhelannoe-pervoe-v-dnr-1052266484.html

Российские войска освободили населенный пункт Желанное Первое в ДНР

Российские войска освободили населенный пункт Желанное Первое в ДНР

Sputnik Абхазия

Потери ВСУ за сутки на различных направлениях составили до 2090 военных, сообщается в сводке российского Минобороны. 14.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-14T13:00+0300

2024-09-14T13:00+0300

2024-09-14T13:00+0300

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СУХУМ, 14 сен - Sputnik. Освобожден населенный пункт Желанное Первое Донецкой Народной Республики, сообщает Министерство обороны России.Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией России поражены аэродромная инфраструктура, места базирования катеров сил специальных операций ВСУ, скопления живой силы и военной техники противника в 132 районах.Средствами ПВО сбиты три оперативно-тактические ракеты ATACMS, три управляемые авиабомбы Hammer и 53 беспилотника. Всего с начала СВО уничтожены: 642 самолета, 283 вертолета, 31554 беспилотника, 579 зенитных ракетных комплексов, 18133 танка и других боевых бронированных машин, 1454 боевые машины РСЗО, 14598 орудий полевой артиллерии и минометов, 26070 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240913/pochti-50-ukrainskikh-voennykh-sdalis-v-rossiyskiy-plen-za-nedelyu-1052263276.html

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