https://sputnik-abkhazia.ru/20240914/sredstva-pvo-unichtozhili-19-ukrainskikh-dronov-nad-rossiyskimi-regionami-1052264664.html

Средства ПВО уничтожили 19 украинских дронов над российскими регионами

Средства ПВО уничтожили 19 украинских дронов над российскими регионами

Sputnik Абхазия

После начала специальной военной операции 24 февраля 2022 года Киев регулярно пытается атаковать территорию России, в том числе с помощью БПЛА. 14.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-14T09:00+0300

2024-09-14T09:00+0300

2024-09-14T09:00+0300

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СУХУМ, 14 сен - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 19 украинских беспилотников над территорией России, сообщает Министерство обороны.Десять дронов были уничтожены над территорией Курской области, девять - над Белгородской областью.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240913/pochti-50-ukrainskikh-voennykh-sdalis-v-rossiyskiy-plen-za-nedelyu-1052263276.html

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