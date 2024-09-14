https://sputnik-abkhazia.ru/20240914/sredstva-pvo-unichtozhili-19-ukrainskikh-dronov-nad-rossiyskimi-regionami-1052264664.html
Средства ПВО уничтожили 19 украинских дронов над российскими регионами
Средства ПВО уничтожили 19 украинских дронов над российскими регионами
Sputnik Абхазия
После начала специальной военной операции 24 февраля 2022 года Киев регулярно пытается атаковать территорию России, в том числе с помощью БПЛА. 14.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-14T09:00+0300
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СУХУМ, 14 сен - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 19 украинских беспилотников над территорией России, сообщает Министерство обороны.Десять дронов были уничтожены над территорией Курской области, девять - над Белгородской областью.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240913/pochti-50-ukrainskikh-voennykh-sdalis-v-rossiyskiy-plen-za-nedelyu-1052263276.html
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россия, украина, министерство обороны рф, новости
россия, украина, министерство обороны рф, новости
Средства ПВО уничтожили 19 украинских дронов над российскими регионами
После начала специальной военной операции 24 февраля 2022 года Киев регулярно пытается атаковать территорию России, в том числе с помощью БПЛА.
СУХУМ, 14 сен - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 19 украинских беспилотников над территорией России, сообщает Министерство обороны.
"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в публикации.
Десять дронов были уничтожены над территорией Курской области, девять - над Белгородской областью.