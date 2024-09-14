https://sputnik-abkhazia.ru/20240914/sukhum-i-lugansk-stali-gorodami-pobratimami-1052268026.html

Сухум и Луганск стали городами-побратимами

Сухум и Луганск стали городами-побратимами

Sputnik Абхазия

Ранее, 6 июля, соглашение об установлении побратимских связей было подписано между Сухумом и Донецком. 14.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-14T16:53+0300

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СУХУМ, 14 сен - Sputnik. Сухум и Луганск стали городами-побратимами, сообщает пресс-служба столичной администрации. Абхазская делегация приехала в ЛНР для участия в торжественных мероприятиях к 229-летию Луганска. Соглашение подписали врио главы Луганска Яна Пащенко и глава сухумской администрации Беслан Эшба. В документе отмечается, что стороны придают значение расширению взаимовыгодных контактов, обмену опытом и реализации совместных проектов."Договор открывает большие возможности, новые горизонты, будем сотрудничать, создавать лучшие условия для наших горожан. Мы давно дружим, и теперь дружба закреплена на бумаге", - отметил Беслан Эшба. Вместе с главами других делегаций Эшба также встретился с главой ЛНР Леонидом Пасечником, вручил ему подарок от имени президента Абхазии Аслана Бжания и пригласил посетить республику.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220624/sukhum-i-krasnodar-podtverdili-status-gorodov-pobratimov-1039804458.html

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