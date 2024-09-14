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Сухум и Луганск стали городами-побратимами
Сухум и Луганск стали городами-побратимами
Sputnik Абхазия
Ранее, 6 июля, соглашение об установлении побратимских связей было подписано между Сухумом и Донецком. 14.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-14T16:53+0300
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СУХУМ, 14 сен - Sputnik. Сухум и Луганск стали городами-побратимами, сообщает пресс-служба столичной администрации. Абхазская делегация приехала в ЛНР для участия в торжественных мероприятиях к 229-летию Луганска. Соглашение подписали врио главы Луганска Яна Пащенко и глава сухумской администрации Беслан Эшба. В документе отмечается, что стороны придают значение расширению взаимовыгодных контактов, обмену опытом и реализации совместных проектов."Договор открывает большие возможности, новые горизонты, будем сотрудничать, создавать лучшие условия для наших горожан. Мы давно дружим, и теперь дружба закреплена на бумаге", - отметил Беслан Эшба. Вместе с главами других делегаций Эшба также встретился с главой ЛНР Леонидом Пасечником, вручил ему подарок от имени президента Абхазии Аслана Бжания и пригласил посетить республику.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220624/sukhum-i-krasnodar-podtverdili-status-gorodov-pobratimov-1039804458.html
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абхазия, новости, лнр, сухум
абхазия, новости, лнр, сухум
Сухум и Луганск стали городами-побратимами
Ранее, 6 июля, соглашение об установлении побратимских связей было подписано между Сухумом и Донецком.
СУХУМ, 14 сен - Sputnik.
Сухум и Луганск стали городами-побратимами, сообщает
пресс-служба столичной администрации.
Абхазская делегация приехала в ЛНР для участия в торжественных мероприятиях к 229-летию Луганска. Соглашение подписали врио главы Луганска Яна Пащенко и глава сухумской администрации Беслан Эшба.
"Сухум — это первый город, который нам предложил помощь после начала специальной военной операции," — подчеркнула Пащенко.
В документе отмечается, что стороны придают значение расширению взаимовыгодных контактов, обмену опытом и реализации совместных проектов.
"Договор открывает большие возможности, новые горизонты, будем сотрудничать, создавать лучшие условия для наших горожан. Мы давно дружим, и теперь дружба закреплена на бумаге", - отметил Беслан Эшба.
Вместе с главами других делегаций Эшба также встретился с главой ЛНР Леонидом Пасечником, вручил ему подарок от имени президента Абхазии Аслана Бжания и пригласил посетить республику.