Аслан Бжания поздравил Даниэля Ортега с Днем независимости

"Народ Абхазии всегда будет помнить и ценить тот факт, что Никарагуа стала второй после Российской Федерации страной, признавшей независимость Республики Абхазия. Отношения между нашими странами развиваются на основе дружбы и взаимного уважения, убежден, что в дальнейшем они будут только укрепляться", — говорится в поздравлении.