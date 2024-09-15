https://sputnik-abkhazia.ru/20240915/aslan-bzhaniya-pozdravil-danielya-ortega-s-dnem-nezavisimosti-1052273923.html
Аслан Бжания поздравил Даниэля Ортега с Днем независимости
Аслан Бжания поздравил Даниэля Ортега с Днем независимости
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 15 сен - Sputnik. Аслан Бжания поздравил Даниэля Ортега с Днем независимости. 15.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-15T15:20+0300
2024-09-15T15:20+0300
2024-09-15T15:40+0300
в абхазии
никарагуа
абхазия
политика
аслан бжания
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/07/1044011221_0:276:2659:1772_1920x0_80_0_0_2057973445f169a9b469e790c67dda9c.jpg
СУХУМ, 15 сен - Sputnik. Аслан Бжания поздравил Даниэля Ортега с Днем независимости. Президент Абхазии отметил, что никарагуанский народ более двух веков строит и развивает свое государство, мужественно защищая суверенитет страны. Никарагуа признала независимость Абхазии 3 сентября 2008 года. Через год были установлены дипломатические отношения между странами.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240903/mid-abkhazii-vysoko-otsenil-potentsial-sotrudnichestva-s-nikaragua-1052161784.html
никарагуа
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/07/1044011221_0:27:2659:2021_1920x0_80_0_0_869dab2638b83b725d3a3dad84567cff.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
никарагуа, абхазия, политика, аслан бжания
никарагуа, абхазия, политика, аслан бжания
Аслан Бжания поздравил Даниэля Ортега с Днем независимости
15:20 15.09.2024 (обновлено: 15:40 15.09.2024)
СУХУМ, 15 сен - Sputnik. Аслан Бжания поздравил Даниэля Ортега с Днем независимости.
Президент Абхазии отметил
, что никарагуанский народ более двух веков строит и развивает свое государство, мужественно защищая суверенитет страны.
"Народ Абхазии всегда будет помнить и ценить тот факт, что Никарагуа стала второй после Российской Федерации страной, признавшей независимость Республики Абхазия. Отношения между нашими странами развиваются на основе дружбы и взаимного уважения, убежден, что в дальнейшем они будут только укрепляться", — говорится в поздравлении.
Никарагуа признала независимость Абхазии 3 сентября 2008 года. Через год были установлены дипломатические отношения между странами.