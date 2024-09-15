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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 16 сентября
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 16 сентября
Sputnik Абхазия
Погоду Черноморского побережья Абхазии формирует передний сектор южного циклона. 15.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-15T16:10+0300
2024-09-15T16:10+0300
2024-09-15T16:10+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 15 сен - Sputnik. В понедельник, 16 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, временами возможен дождь разной интенсивности, местами туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – низкое.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, с порывами до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +26°С до +31°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.
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MIA „Rossiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 16 сентября
Погоду Черноморского побережья Абхазии формирует передний сектор южного циклона.
СУХУМ, 15 сен - Sputnik. В понедельник, 16 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, временами возможен дождь разной интенсивности, местами туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – низкое.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, с порывами до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +26°С до +31°С.
Температура морской воды +27°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-90%.