https://sputnik-abkhazia.ru/20240916/butba-vystupil-na-mezhdunarodnoy-konferentsii-v-tskhinvale--1052287092.html

Бутба выступил на международной конференции в Цхинвале

Бутба выступил на международной конференции в Цхинвале

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 16 сен – Sputnik. Абхазия, Россия и Южная Осетия плодотворно сотрудничают в сфере здравоохранения, отметил в своей приветственной речи на международной... 16.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-16T14:04+0300

2024-09-16T14:04+0300

2024-09-16T15:31+0300

в абхазии

здравоохранение

абхазия

россия

южная осетия

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СУХУМ, 16 сен – Sputnik. Абхазия, Россия и Южная Осетия плодотворно сотрудничают в сфере здравоохранения, отметил в своей приветственной речи на международной конференции в Цхинвале глава Минздрава Эдуард Бутба.Он напомнил, что Россия ежегодно оказывает помощь в обеспечении кадрами медучреждений Абхазии в курортный сезон, абхазские медики повышают квалификацию в России, проходят переподготовку.Крайне важным Бутба назвал сотрудничество медучреждений для госпитализации граждан в медучреждения России как плановые, так и экстренные, в том числе по линии обязательного медицинского страхования.По словам Бутба, конференция "Практические аспекты развития здравоохранения" послужит развитию и укреплению международных связей, обеспечит выход на новый уровень сотрудничества всех стран-участниц.

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здравоохранение, абхазия, россия, южная осетия