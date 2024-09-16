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Бутба выступил на международной конференции в Цхинвале
Бутба выступил на международной конференции в Цхинвале
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 16 сен – Sputnik. Абхазия, Россия и Южная Осетия плодотворно сотрудничают в сфере здравоохранения, отметил в своей приветственной речи на международной... 16.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-16T14:04+0300
2024-09-16T14:04+0300
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СУХУМ, 16 сен – Sputnik. Абхазия, Россия и Южная Осетия плодотворно сотрудничают в сфере здравоохранения, отметил в своей приветственной речи на международной конференции в Цхинвале глава Минздрава Эдуард Бутба.Он напомнил, что Россия ежегодно оказывает помощь в обеспечении кадрами медучреждений Абхазии в курортный сезон, абхазские медики повышают квалификацию в России, проходят переподготовку.Крайне важным Бутба назвал сотрудничество медучреждений для госпитализации граждан в медучреждения России как плановые, так и экстренные, в том числе по линии обязательного медицинского страхования.По словам Бутба, конференция "Практические аспекты развития здравоохранения" послужит развитию и укреплению международных связей, обеспечит выход на новый уровень сотрудничества всех стран-участниц.
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здравоохранение, абхазия, россия, южная осетия
здравоохранение, абхазия, россия, южная осетия
Бутба выступил на международной конференции в Цхинвале
14:04 16.09.2024 (обновлено: 15:31 16.09.2024)
СУХУМ, 16 сен – Sputnik. Абхазия, Россия и Южная Осетия плодотворно сотрудничают в сфере здравоохранения, отметил в своей приветственной речи на международной конференции в Цхинвале глава Минздрава Эдуард Бутба.
Он напомнил, что Россия ежегодно оказывает помощь в обеспечении кадрами медучреждений Абхазии в курортный сезон, абхазские медики повышают квалификацию в России, проходят переподготовку.
Крайне важным Бутба назвал сотрудничество медучреждений для госпитализации граждан в медучреждения России как плановые, так и экстренные, в том числе по линии обязательного медицинского страхования.
"Совсем недавно врачи, выходцы из Южной Осетии, проконсультировали и провели операции детям с патологиями опорно-двигательного аппарата в нашей стране. Медики провели 11 операций, а также запланировали еще девять к своему следующему приезду", – добавил министр.
По словам Бутба, конференция "Практические аспекты развития здравоохранения" послужит развитию и укреплению международных связей, обеспечит выход на новый уровень сотрудничества всех стран-участниц.