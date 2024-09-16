https://sputnik-abkhazia.ru/20240916/khintba-dal-otsenku-gastrolyam-baltiyskogo-doma-v-abkhazii-1052284835.html

Хинтба дал оценку гастролям "Балтийского дома" в Абхазии

Хинтба дал оценку гастролям "Балтийского дома" в Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 16 сен - Sputnik. Успешными назвал гастроли в Абхазии театра "Балтийский дом" из Санкт-Петербурга гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба. 16.09.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 16 сен - Sputnik. Успешными назвал гастроли в Абхазии театра "Балтийский дом" из Санкт-Петербурга гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба. Хинтба уверен, что российский театр сумел правильно подобрать спектакли и коллектив театра их сыграл не хуже, а, порой, даже лучше чем на родной сцене. Принимающая сторона в свою очередь приложила все усилия не только для того, чтобы организовать гостям комфортные условия работы, но также познакомить их с Абхазией. Для труппы "Балтийский дом" провели экскурсии по республике. Они побывали в Новом Афоне и Новоафонской пещере, посетили этнопарк "Апсны" в селе Мгудзырхуа, прогулялись по Сухуму, попробовали местную кухню. Гендиректор РУСДРАМа выразил надежду на то, что Санкт-Петербургский театр вновь вернутся в Абхазию, несмотря на то, что это связано с большими расходами и техническими сложностями. Хинтба также отметил, что РУСДРАМ непременно снова выступит на сцене "Балтийского дома" в скором времени. Такой творческий, культурный и человеческий обмен между Абхазией и Россией – это несущая конструкция в братских отношениях двух стран. "Это никому не разрушить. Очень важно, чтобы эти контакты расширялись. Мы, как Русский театр в Абхазии и наше государство в целом, прилагаем большие усилия для укрепления культурных связей между нашими странами", - подчеркнул он. Ираклий Хинтба не исключает вероятность участия РУСДРАМа в фестивале "Встречи в России", который ежегодно проходит в Санкт-Петербурге в апреле. Помимо этого, у театра уже запланированы три гастрольные поездки в Северную столицу России в 2025 году. Театр "Балтийский дом" из Санкт-Петербурга показал на сцене РУСДРАМа четыре спектакля в рамках программы Росконцерта и Министерства культуры России "Большие гастроли" с 13 по 15 сентября. Поддержку также оказали Министерство культуры Абхазии и дирекция Русского театра драмы имени Фазиля Искандера.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240916/vpervye-v-abkhazii-vystupleniya-baltiyskogo-doma-v-rusdrame--1052283274.html

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