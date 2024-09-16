https://sputnik-abkhazia.ru/20240916/zaschita-prav-detey-kak-abkhaziya-i-yuzhnaya-osetiya-budut-rabotat-v-ramkakh-memoranduma-1052293743.html

Защита прав детей: как Абхазия и Южная Осетия будут работать в рамках Меморандума

Защита прав детей: как Абхазия и Южная Осетия будут работать в рамках Меморандума

Sputnik Абхазия

15 сентября Абхазия и Южная Осетия подписали Меморандум о взаимодействии в области защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 16.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-16T23:17+0300

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СУХУМ, 16 сен – Sputnik. Меморандум о взаимодействии в области защиты прав и законных интересов несовершеннолетних предусматривает обмен опытом между республиками, сказала на брифинге в Sputnik Южная Осетия, уполномоченный при президенте республики по правам ребенка Аэлита Джиоева. "Когда мы подписываем подобные документы, это говорит о международной интеграции, расширении международного сотрудничества. Мы должны делиться опытом. У кого-то он больше, у кого-то меньше, у кого-то больше преференций в государстве. Естественно мы должны понимать важность этого опыта", – отметила она. Уполномоченный по правам ребенка в Абхазии Мактина Джинджолия в свою очередь подчеркнула, что подписанный документ позволит решать частные проблемы нарушения прав детей. "Мы будем делиться практическим опытом работы и, самое главное, решать частные вопросы, если будут случаи нарушения прав ребенка-гражданина Южной Осетии в Абхазии, либо гражданина Абхазии на территории Южной Осетии", – отметила она. Документ предусматривает проведение совместных мероприятий образовательного, просветительского характера, подчеркнула Джинджолия. По ее словам, задачи, которые стоят в этой сфере в Абхазии и Южной Осетии, практически одинаковы. "Есть какие-то направления, в которых у нас больше опыта, есть направления, где у вас опыта больше. Поэтому укрепление нашего сотрудничества, уверена, даст свои плоды в сфере защиты детства", – сказала Уполномоченный по правам ребенка в Абхазии. В продолжение брифинга Аэлита Джиоева отметила, что формат патронатной семьи, который существует в Абхазии, вызывает интерес.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240401/semya-po-dogovoru-patronatnye-roditeli-poyavyatsya-v-abkhazii-1050650372.html

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