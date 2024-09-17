https://sputnik-abkhazia.ru/20240917/agent-ukrainskoy-razvedki-likvidirovan-v-sverdlovskoy-oblasti-1052294178.html

Агент украинской разведки ликвидирован в Свердловской области

Агент украинской разведки ликвидирован в Свердловской области

Sputnik Абхазия

40-летний россиянин хотел подорвать машину руководящего сотрудника оборонного предприятия. 17.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-17T10:43+0300

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СУХУМ, 17 сен – Sputnik. Сотрудники Федеральной службы безопасности России ликвидировали агента украинской военной разведки в Свердловской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.По заданию кураторов 40-летний россиянин, который также был членом запрещенной в России украинской националистической террористической организации, изготовил самодельное взрывное устройство, которое хотел использовать "для подрыва автомобиля одного из руководящих сотрудников оборонного предприятия Свердловской области".На месте происшествия изъяли пистолет Макарова с боеприпасами, радиоуправляемое самодельное взрывное устройство большой мощности, средства связи для поддержания контактов с кураторами. В месте проживания и в гараже террориста изъяли компоненты для взрывчатки и инструкции.В данный момент ФСБ устанавливает лиц, оказывавших ему содействие.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240727/fsb-predotvratila-terakty-v-dagestane-1051820040.html

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