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Агент украинской разведки ликвидирован в Свердловской области
Агент украинской разведки ликвидирован в Свердловской области
Sputnik Абхазия
40-летний россиянин хотел подорвать машину руководящего сотрудника оборонного предприятия. 17.09.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 17 сен – Sputnik. Сотрудники Федеральной службы безопасности России ликвидировали агента украинской военной разведки в Свердловской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.По заданию кураторов 40-летний россиянин, который также был членом запрещенной в России украинской националистической террористической организации, изготовил самодельное взрывное устройство, которое хотел использовать "для подрыва автомобиля одного из руководящих сотрудников оборонного предприятия Свердловской области".На месте происшествия изъяли пистолет Макарова с боеприпасами, радиоуправляемое самодельное взрывное устройство большой мощности, средства связи для поддержания контактов с кураторами. В месте проживания и в гараже террориста изъяли компоненты для взрывчатки и инструкции.В данный момент ФСБ устанавливает лиц, оказывавших ему содействие.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240727/fsb-predotvratila-terakty-v-dagestane-1051820040.html
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фсб, россия, новости, украина
фсб, россия, новости, украина
Агент украинской разведки ликвидирован в Свердловской области
10:43 17.09.2024 (обновлено: 10:53 17.09.2024)
40-летний россиянин хотел подорвать машину руководящего сотрудника оборонного предприятия.
СУХУМ, 17 сен – Sputnik.
Сотрудники Федеральной службы безопасности России ликвидировали агента украинской военной разведки в Свердловской области. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По заданию кураторов 40-летний россиянин, который также был членом запрещенной в России украинской националистической террористической организации, изготовил самодельное взрывное устройство, которое хотел использовать "для подрыва автомобиля одного из руководящих сотрудников оборонного предприятия Свердловской области".
"При задержании в момент закладки СВУ в тайник он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем", – отмечается в релизе.
На месте происшествия изъяли пистолет Макарова с боеприпасами, радиоуправляемое самодельное взрывное устройство большой мощности, средства связи для поддержания контактов с кураторами. В месте проживания и в гараже террориста изъяли компоненты для взрывчатки и инструкции.
В данный момент ФСБ устанавливает лиц, оказывавших ему содействие.