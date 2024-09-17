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Ахба рассказала, как будет меняться погода в Абхазии в конце сентября
Ахба рассказала, как будет меняться погода в Абхазии в конце сентября
Sputnik Абхазия
Главный специалист-метеоролог Госкомитета по экологии Лариса Ахба в эфире радио Sputnik рассказала, когда начнется бабье лето и сколько продлится купальный... 17.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-17T09:54+0300
2024-09-17T09:54+0300
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Ахба рассказала, как будет меняться погода в Абхазии в конце сентября
Sputnik Абхазия
Ахба рассказала, как будет меняться погода в Абхазии в конце сентября
Первая неделя второй половины сентября погода будет неустойчивой, временами пройдут осадки. Температура воздуха понизиться на три-четыре градуса и более, сказала Ахба.После 21 сентября наступает астрономическая осень. День сократится. Будет ощущаться похолодание.С 25 сентября метеорологи видят поток теплых масс воздуха, воздух прогреется до 27-28 градусов.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, погода в абхазии, осень в абхазии, аудио
подкасты, погода в абхазии, осень в абхазии, аудио
Ахба рассказала, как будет меняться погода в Абхазии в конце сентября
09:54 17.09.2024 (обновлено: 09:55 17.09.2024)
Главный специалист-метеоролог Госкомитета по экологии Лариса Ахба в эфире радио Sputnik рассказала, когда начнется бабье лето и сколько продлится купальный сезон.
Первая неделя второй половины сентября погода будет неустойчивой, временами пройдут осадки. Температура воздуха понизиться на три-четыре градуса и более, сказала Ахба.
После 21 сентября наступает астрономическая осень. День сократится. Будет ощущаться похолодание.
С 25 сентября метеорологи видят поток теплых масс воздуха, воздух прогреется до 27-28 градусов.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле
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