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Ахба рассказала, как будет меняться погода в Абхазии в конце сентября

Ахба рассказала, как будет меняться погода в Абхазии в конце сентября

Sputnik Абхазия

Главный специалист-метеоролог Госкомитета по экологии Лариса Ахба в эфире радио Sputnik рассказала, когда начнется бабье лето и сколько продлится купальный... 17.09.2024, Sputnik Абхазия

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Ахба рассказала, как будет меняться погода в Абхазии в конце сентября Sputnik Абхазия Ахба рассказала, как будет меняться погода в Абхазии в конце сентября

Первая неделя второй половины сентября погода будет неустойчивой, временами пройдут осадки. Температура воздуха понизиться на три-четыре градуса и более, сказала Ахба.После 21 сентября наступает астрономическая осень. День сократится. Будет ощущаться похолодание.С 25 сентября метеорологи видят поток теплых масс воздуха, воздух прогреется до 27-28 градусов.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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