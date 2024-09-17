https://sputnik-abkhazia.ru/20240917/nasosnuyu-stantsiyu-nachali-remontirovat-v-ochamchyre-1052300525.html

Насосную станцию начали ремонтировать в в Эшере

Насосную станцию начали ремонтировать в в Эшере

Sputnik Абхазия

Станция питает водой дома ста семей, на ней возникали частые поломки. 17.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-17T18:27+0300

2024-09-17T18:27+0300

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СУХУМ, 17 сен - Sputnik. В Эшере начали ремонтировать насосную станцию, сообщает пресс-служба президента Абхазии.По словам представителя подрядной организации Ираклия Квициния, насосы, которые раньше фактически находились на улице, уже перенесли в новое здание вместе с трубами и разводкой, изношенные комплектующие и задвижки были заменены, скоро начнутся отделочные работы. Планируется, что они завершатся в течение месяца.900 тысяч рублей на ремонт были выделены из республиканского бюджета.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240911/uchastok-dorogi-otremontirovali-v-verkhney-eshere--1052229623.html

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абхазия, новости, сухумский район, водоснабжение, абхазия: благоустройство районов и городов