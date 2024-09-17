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Насосную станцию начали ремонтировать в в Эшере
Насосную станцию начали ремонтировать в в Эшере
Sputnik Абхазия
Станция питает водой дома ста семей, на ней возникали частые поломки. 17.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-17T18:27+0300
2024-09-17T18:27+0300
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СУХУМ, 17 сен - Sputnik. В Эшере начали ремонтировать насосную станцию, сообщает пресс-служба президента Абхазии.По словам представителя подрядной организации Ираклия Квициния, насосы, которые раньше фактически находились на улице, уже перенесли в новое здание вместе с трубами и разводкой, изношенные комплектующие и задвижки были заменены, скоро начнутся отделочные работы. Планируется, что они завершатся в течение месяца.900 тысяч рублей на ремонт были выделены из республиканского бюджета.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240911/uchastok-dorogi-otremontirovali-v-verkhney-eshere--1052229623.html
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Насосную станцию начали ремонтировать в в Эшере
18:27 17.09.2024 (обновлено: 18:59 17.09.2024)
Станция питает водой дома ста семей, на ней возникали частые поломки.
СУХУМ, 17 сен - Sputnik. В Эшере начали ремонтировать насосную станцию, сообщает пресс-служба президента Абхазии.
Она обеспечивает водой около 100 семей, живущих на улицах Кяхба и Братьев Папба. Если в одном из домов возникала поломка, воду отключали всем.
По словам представителя подрядной организации Ираклия Квициния, насосы, которые раньше фактически находились на улице, уже перенесли в новое здание вместе с трубами и разводкой, изношенные комплектующие и задвижки были заменены, скоро начнутся отделочные работы. Планируется, что они завершатся в течение месяца.
900 тысяч рублей на ремонт были выделены из республиканского бюджета.