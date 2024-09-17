https://sputnik-abkhazia.ru/20240917/novyy-kabel-prolozhat-v-sukhume-dlya-obespecheniya-elektrichestvom-zdaniya-ikts-mvd-1052297144.html

Новый кабель проложат в Сухуме для обеспечения электричеством здания ИКЦ МВД

Новый кабель проложат в Сухуме для обеспечения электричеством здания ИКЦ МВД

Sputnik Абхазия

Соглашение между Абхазией и Россией о порядке формирования и деятельности Информационно-координационного центра органов внутренних дел было подписано 18 мая... 17.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-17T13:45+0300

2024-09-17T13:45+0300

2024-09-17T14:06+0300

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СУХУМ, 17 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Работы по обеспечению электричеством здания Совместного информационно-координационного центра МВД Абхазии и МВД России проходят в Сухуме. "Работы проводятся на проспекте Аиааира, улицах Званба и Ардзинба. Прокладывается cиловой кабель напряжением 10 кВт для подключения Совместного информационно-координационного центра МВД на территории комплекса зданий, где он будет располагаться. Также при прокладке данной трассы мы исправляем и ремонтируем свои сети", – подчеркнул Строчан. Так, кабель на перекрестке проспекта Леона и улицы Ардзинба, проложенный в 1947 году, нуждался в срочном ремонте. "Мы просим жителей с пониманием отнестись к этой ситуации, потому что не проводить невозможно. Нам необходимо усиливать наши сети, создавать новые связи между подстанциями, чтобы максимально качественно и бесперебойно обеспечивать наших граждан и учреждения", – проинформировал Строчан. На работы, которые планируют завершить в течение недели, российская сторона в рамках межправительственного соглашения выделила более 19 миллионов рублей, добавил главный инженер СУЭС.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240823/dzhindzholiya-rasskazal-o-situatsii-s-defitsitom-elektrichestva-v-abkhazii-1052079834.html

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абхазия, новости, сухум, россия, мвд абхазии, мвд рф, создание информационно-координационного центра мвд