https://sputnik-abkhazia.ru/20240917/novyy-kabel-prolozhat-v-sukhume-dlya-obespecheniya-elektrichestvom-zdaniya-ikts-mvd-1052297144.html
Новый кабель проложат в Сухуме для обеспечения электричеством здания ИКЦ МВД
Новый кабель проложат в Сухуме для обеспечения электричеством здания ИКЦ МВД
Sputnik Абхазия
Соглашение между Абхазией и Россией о порядке формирования и деятельности Информационно-координационного центра органов внутренних дел было подписано 18 мая... 17.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-17T13:45+0300
2024-09-17T13:45+0300
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СУХУМ, 17 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Работы по обеспечению электричеством здания Совместного информационно-координационного центра МВД Абхазии и МВД России проходят в Сухуме. "Работы проводятся на проспекте Аиааира, улицах Званба и Ардзинба. Прокладывается cиловой кабель напряжением 10 кВт для подключения Совместного информационно-координационного центра МВД на территории комплекса зданий, где он будет располагаться. Также при прокладке данной трассы мы исправляем и ремонтируем свои сети", – подчеркнул Строчан. Так, кабель на перекрестке проспекта Леона и улицы Ардзинба, проложенный в 1947 году, нуждался в срочном ремонте. "Мы просим жителей с пониманием отнестись к этой ситуации, потому что не проводить невозможно. Нам необходимо усиливать наши сети, создавать новые связи между подстанциями, чтобы максимально качественно и бесперебойно обеспечивать наших граждан и учреждения", – проинформировал Строчан. На работы, которые планируют завершить в течение недели, российская сторона в рамках межправительственного соглашения выделила более 19 миллионов рублей, добавил главный инженер СУЭС.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240823/dzhindzholiya-rasskazal-o-situatsii-s-defitsitom-elektrichestva-v-abkhazii-1052079834.html
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абхазия, новости, сухум, россия, мвд абхазии, мвд рф, создание информационно-координационного центра мвд
абхазия, новости, сухум, россия, мвд абхазии, мвд рф, создание информационно-координационного центра мвд
Новый кабель проложат в Сухуме для обеспечения электричеством здания ИКЦ МВД
13:45 17.09.2024 (обновлено: 14:06 17.09.2024)
Соглашение между Абхазией и Россией о порядке формирования и деятельности Информационно-координационного центра органов внутренних дел было подписано 18 мая 2017 года.
СУХУМ, 17 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Работы по обеспечению электричеством здания Совместного информационно-координационного центра МВД Абхазии и МВД России проходят в Сухуме.
По словам главного инженера СУЭС Алексея Строчана, прокладку кабеля начали к концу курортного сезона, чтобы доставить меньше неудобств жителям и гостям столицы.
"Работы проводятся на проспекте Аиааира, улицах Званба и Ардзинба. Прокладывается cиловой кабель напряжением 10 кВт для подключения Совместного информационно-координационного центра МВД на территории комплекса зданий, где он будет располагаться. Также при прокладке данной трассы мы исправляем и ремонтируем свои сети", – подчеркнул Строчан.
Так, кабель на перекрестке проспекта Леона и улицы Ардзинба, проложенный в 1947 году, нуждался в срочном ремонте.
"Мы просим жителей с пониманием отнестись к этой ситуации, потому что не проводить невозможно. Нам необходимо усиливать наши сети, создавать новые связи между подстанциями, чтобы максимально качественно и бесперебойно обеспечивать наших граждан и учреждения", – проинформировал Строчан.
На работы, которые планируют завершить в течение недели, российская сторона в рамках межправительственного соглашения выделила более 19 миллионов рублей, добавил главный инженер СУЭС.