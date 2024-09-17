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Прогноз погоды в Абхазии на среду 18 сентября
Прогноз погоды в Абхазии на среду 18 сентября
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Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием барического поля пониженного давления. 17.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-17T15:07+0300
2024-09-17T15:07+0300
2024-09-17T15:10+0300
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 17 сен – Sputnik. В среду, 18 сентября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Местами возможны кратковременные осадки, гроза. Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 12 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем +22°С до +27°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 18 сентября
15:07 17.09.2024 (обновлено: 15:10 17.09.2024)
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием барического поля пониженного давления.
СУХУМ, 17 сен – Sputnik. В среду, 18 сентября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Местами возможны кратковременные осадки, гроза.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 12 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем +22°С до +27°С.
Температура морской воды +27°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.