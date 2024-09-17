https://sputnik-abkhazia.ru/20240917/pyatyy-kontsert-proekta-eytsikashow-proshel-v-gosfilarmonii-1052301701.html

Пятый концерт проекта Eytsikәashow прошел в Госфилармонии

Пятый концерт проекта Eytsikәashow прошел в Госфилармонии

Sputnik Абхазия

Проект включает в себя шесть концертов. Победители получат приз в размере 450 тысяч рублей, занявшие второе место – 200 тысяч рублей, третье место – 100 тысяч... 17.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-17T22:15+0300

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СУХУМ, 17 сен - Sputnik, Бадрак Авидзба. Пятый отчетный концерт танцевального проекта Eytsikәashow прошел в Госфилармонии. Команда наставника Аслана Багапш должна была исполнить стилизацию старинного абхазского танца, а команда Дениса Инапшба — стилизацию абхазского перепляса. Общим заданием было командное выступление под современную музыку — оригинальную аранжировку трека рэперов Snoop Dog и Dr. Dre "Still". Всего запланировано шесть концертов, следующий станет финальным. Победителей определят по сумме набранных баллов. Вместе с парами, которые займут второе и третье места, они получат денежные призы. Sputnik Абхазия - информационный партнер музыкального проекта Eytsikәashow.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240726/novyy-uroven-chetvertyy-otchetnyy-kontsert-tantsevalnogo-proekta-eytsikashow-1051808400.html

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