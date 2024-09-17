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Пятый концерт проекта Eytsikәashow прошел в Госфилармонии
Пятый концерт проекта Eytsikәashow прошел в Госфилармонии
Sputnik Абхазия
Проект включает в себя шесть концертов. Победители получат приз в размере 450 тысяч рублей, занявшие второе место – 200 тысяч рублей, третье место – 100 тысяч... 17.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-17T22:15+0300
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СУХУМ, 17 сен - Sputnik, Бадрак Авидзба. Пятый отчетный концерт танцевального проекта Eytsikәashow прошел в Госфилармонии. Команда наставника Аслана Багапш должна была исполнить стилизацию старинного абхазского танца, а команда Дениса Инапшба — стилизацию абхазского перепляса. Общим заданием было командное выступление под современную музыку — оригинальную аранжировку трека рэперов Snoop Dog и Dr. Dre "Still". Всего запланировано шесть концертов, следующий станет финальным. Победителей определят по сумме набранных баллов. Вместе с парами, которые займут второе и третье места, они получат денежные призы. Sputnik Абхазия - информационный партнер музыкального проекта Eytsikәashow.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240726/novyy-uroven-chetvertyy-otchetnyy-kontsert-tantsevalnogo-proekta-eytsikashow-1051808400.html
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абхазия, новости, культура
абхазия, новости, культура
Пятый концерт проекта Eytsikәashow прошел в Госфилармонии
Проект включает в себя шесть концертов. Победители получат приз в размере 450 тысяч рублей, занявшие второе место – 200 тысяч рублей, третье место – 100 тысяч рублей.
СУХУМ, 17 сен - Sputnik, Бадрак Авидзба. Пятый отчетный концерт танцевального проекта Eytsikәashow прошел в Госфилармонии.
Команда наставника Аслана Багапш должна была исполнить стилизацию старинного абхазского танца, а команда Дениса Инапшба — стилизацию абхазского перепляса.
Общим заданием было командное выступление под современную музыку — оригинальную аранжировку трека рэперов Snoop Dog и Dr. Dre "Still".
Всего запланировано шесть концертов, следующий станет финальным. Победителей определят по сумме набранных баллов. Вместе с парами, которые займут второе и третье места, они получат денежные призы.
Sputnik Абхазия - информационный партнер музыкального проекта Eytsikәashow.