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Беслан Джопуа обсудил вопросы сотрудничества с главой Росрыболовства
Беслан Джопуа обсудил вопросы сотрудничества с главой Росрыболовства
Sputnik Абхазия
Делегация из Абхазии принимает участие в международном рыбопромышленном форуме и выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, который проходит в... 18.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-18T21:48+0300
2024-09-18T21:48+0300
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СУХУМ, 21 сен - Sputnik. Министр сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа обсудил вопросы сотрудничества с главой Росрыболовства Ильей Шестаковым, сообщает пресс-служба ведомства.Встреча прошла на полях рыбопромышленного форума в Петербурге, который ежегодно посещают представители республики. В интервью радио Sputnik Беслан Джопуа отметил, что этот форум крайне интересен для Абхазии.Он напомнил, что не все предприятия в республике, занимающиеся ловлей и переработкой рыбы, могут реализовать свою продукцию в России. На полях форума, в том числе, обсуждался и этот вопрос.В результате было принято согласованное решение о том, что российские специалисты приедут в Абхазию, посетят рыбные заводы, проверят соблюдение всех норм производства, добавил Джопуа.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231201/utverzhdeny-mery-po-regulirovaniyu-rybokhozyaystvennoy-deyatelnosti-v-abkhazii---1049293911.html
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абхазия, россия, сотрудничество, росрыболовство, новости
Беслан Джопуа обсудил вопросы сотрудничества с главой Росрыболовства
Делегация из Абхазии принимает участие в международном рыбопромышленном форуме и выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, который проходит в Санкт-Петербурге с 17 по 19 сентября.
СУХУМ, 21 сен - Sputnik. Министр сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа обсудил вопросы сотрудничества с главой Росрыболовства Ильей Шестаковым, сообщает пресс-служба ведомства.
Они уделили особое внимание развитию совместных рыболовных проектов в Черном море. В том числе, абхазская сторона выразила интерес к российским инвестициям в отрасль.
Встреча прошла на полях рыбопромышленного форума в Петербурге, который ежегодно посещают представители республики. В интервью радио Sputnik Беслан Джопуа отметил, что этот форум крайне интересен для Абхазии.
Он напомнил, что не все предприятия в республике, занимающиеся ловлей и переработкой рыбы, могут реализовать свою продукцию в России. На полях форума, в том числе, обсуждался и этот вопрос.
В результате было принято согласованное решение о том, что российские специалисты приедут в Абхазию, посетят рыбные заводы, проверят соблюдение всех норм производства, добавил Джопуа.