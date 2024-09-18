https://sputnik-abkhazia.ru/20240918/bolee-30-tysyach-sigaret-izyali-na-granitse-s-abkhaziey-1052305233.html

Более 30 тысяч сигарет изъяли на границе с Абхазией

Более 30 тысяч сигарет изъяли на границе с Абхазией

Sputnik Абхазия

С начала года на абхазо-российской границе было изъято 1,2 миллиона сигарет и 45 килограммов насвая. 18.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-18T12:55+0300

2024-09-18T12:55+0300

2024-09-18T15:30+0300

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СУХУМ, 18 сен – Sputnik. Российские таможенники пресекли контрабанду 30 200 сигарет из Абхазии, сообщает Южное таможенное управление.Продукцию перевозили в BMW X5. Уточняется, что в последнее время, чтобы отвести от себя подозрения, нарушители используют машины премиум-класса.Всего нарушитель пытался провезти 1510 пачек сигарет, произведенных в Дубае. На них не было акцизных марок и обязательной маркировки, общая стоимость оценивается в 200 тысяч рублей. Табачная продукция и автомобиль изъяты. Возбуждено уголовное дело. Статья предусматривает штраф от 300 тысяч до миллиона рублей либо лишение свободы сроком до пяти лет.Всего с начала года по фактам незаконного вывоза табачной продукции из Абхазии возбуждено порядка 700 дел об административных правонарушениях, семь уголовных дел.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240910/grazhdanin-uzbekistana-pytalsya-provezti-v-abkhaziyu-bolee-45-kilogrammov-nasvaya-1052222249.html

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