https://sputnik-abkhazia.ru/20240918/grafik-podachi-vody-vveli-v-gale-1052302935.html

График подачи воды ввели в Гале

График подачи воды ввели в Гале

Sputnik Абхазия

Ранее сообщалось, что проблемы с водоснабжением города связаны с отсутствием осадков и частыми авариями на водоводе. 18.09.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 18 сен – Sputnik. В Гале с сегодняшнего дня вводится график подачи воды, сообщает "ГалМедиа".По четным дням будет отключаться северная часть города, идущая к морю улица Самурзаканская. По нечетным дням воды не будет у южной части, выше улицы Самурзаканской. Водоснабжение Гала будет восстановлено в ближайшие недели.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240917/nasosnuyu-stantsiyu-nachali-remontirovat-v-ochamchyre-1052300525.html

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