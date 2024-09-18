https://sputnik-abkhazia.ru/20240918/grafik-podachi-vody-vveli-v-gale-1052302935.html
График подачи воды ввели в Гале
График подачи воды ввели в Гале
Sputnik Абхазия
Ранее сообщалось, что проблемы с водоснабжением города связаны с отсутствием осадков и частыми авариями на водоводе. 18.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-18T10:23+0300
2024-09-18T10:23+0300
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СУХУМ, 18 сен – Sputnik. В Гале с сегодняшнего дня вводится график подачи воды, сообщает "ГалМедиа".По четным дням будет отключаться северная часть города, идущая к морю улица Самурзаканская. По нечетным дням воды не будет у южной части, выше улицы Самурзаканской. Водоснабжение Гала будет восстановлено в ближайшие недели.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240917/nasosnuyu-stantsiyu-nachali-remontirovat-v-ochamchyre-1052300525.html
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абхазия, гал, водоснабжение, новости
График подачи воды ввели в Гале
10:23 18.09.2024 (обновлено: 15:36 18.09.2024)
Ранее сообщалось, что проблемы с водоснабжением города связаны с отсутствием осадков и частыми авариями на водоводе.
СУХУМ, 18 сен – Sputnik.
В Гале с сегодняшнего дня вводится график подачи воды, сообщает
"ГалМедиа".
Это связано с падением ее уровня в головных водозаборных сооружениях.
По четным дням будет отключаться северная часть города, идущая к морю улица Самурзаканская. По нечетным дням воды не будет у южной части, выше улицы Самурзаканской.
Водоснабжение Гала будет восстановлено в ближайшие недели.