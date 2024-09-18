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https://sputnik-abkhazia.ru/20240918/kapitalnyy-remont-trekh-klassov-i-sportzala-nachalsya-v-esherskoy-shkole-1052309193.html
Капитальный ремонт трех классов и спортзала начался в Эшерской школе
Капитальный ремонт трех классов и спортзала начался в Эшерской школе
Sputnik Абхазия
Школе в Эшере в этом году исполняется 100 лет, ее планируют назвать в честь первого президента республики Владислава Ардзинба. 18.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-18T17:38+0300
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СУХУМ, 18 сен – Sputnik. Ремонтные работы начались в Эшерской средней школе, сообщает пресс-служба президента Абхазии.По словам директора Фатимы Сакания, пока идет ремонт, дети и учителя занимаются во вторую смену в соседней Гумистинской школе.Работы начались в июле и продлятся до октября. Уже демонтированы старые покрытия, штукатурка, заменена электропроводка. В спортзале положили новый пол, провели отделку стен, идет ремонт раздевалок, котельной, санузлов. Кроме того, в смету включены замена пожарной лестницы и благоустройство территории."Выполнено порядка 85% от запланированного объема работ. При демонтаже появились дополнительные затраты, которые будут учтены в дальнейшем. Например, на некоторых стенах появились трещины, что потребовало возведения новых стен", — отметил руководитель подрядной организации Астамур Кутарба.Инженер технадзора УКС Анри Гадлия сообщил, что на ремонт из республиканского бюджета было выделено 6,5 миллиона рублей. Общая площадь работ составляет 500 квадратных метров, завершить их планируют к 1 октября.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240917/nasosnuyu-stantsiyu-nachali-remontirovat-v-ochamchyre-1052300525.html
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благоустройство, абхазия: благоустройство районов и городов, абхазия, новости

Капитальный ремонт трех классов и спортзала начался в Эшерской школе

17:38 18.09.2024 (обновлено: 17:43 18.09.2024)
© Foto / Пресс-служба президента АбхазииКапитальный ремонт трех классов и спортзала начался в Эшерской школе
Капитальный ремонт трех классов и спортзала начался в Эшерской школе - Sputnik Абхазия, 1920, 18.09.2024
© Foto / Пресс-служба президента Абхазии
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Школе в Эшере в этом году исполняется 100 лет, ее планируют назвать в честь первого президента республики Владислава Ардзинба.
СУХУМ, 18 сен – Sputnik. Ремонтные работы начались в Эшерской средней школе, сообщает пресс-служба президента Абхазии.
По словам директора Фатимы Сакания, пока идет ремонт, дети и учителя занимаются во вторую смену в соседней Гумистинской школе.
Работы начались в июле и продлятся до октября. Уже демонтированы старые покрытия, штукатурка, заменена электропроводка. В спортзале положили новый пол, провели отделку стен, идет ремонт раздевалок, котельной, санузлов. Кроме того, в смету включены замена пожарной лестницы и благоустройство территории.
"Выполнено порядка 85% от запланированного объема работ. При демонтаже появились дополнительные затраты, которые будут учтены в дальнейшем. Например, на некоторых стенах появились трещины, что потребовало возведения новых стен", — отметил руководитель подрядной организации Астамур Кутарба.
Инженер технадзора УКС Анри Гадлия сообщил, что на ремонт из республиканского бюджета было выделено 6,5 миллиона рублей. Общая площадь работ составляет 500 квадратных метров, завершить их планируют к 1 октября.
Насосную станцию начали ремонтировать в Очамчыре - Sputnik Абхазия, 1920, 17.09.2024
В Абхазии
Насосную станцию начали ремонтировать в в Эшере
Вчера, 18:27
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