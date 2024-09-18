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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 19 сентября
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 19 сентября
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему формирует барическое поле пониженного давления. 18.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-18T15:44+0300
2024-09-18T15:44+0300
2024-09-18T15:53+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 18 сен – Sputnik. В четверг, 19 сентября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможны кратковременные осадки, гроза.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 14 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +22°С до +27°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 19 сентября
15:44 18.09.2024 (обновлено: 15:53 18.09.2024)
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему формирует барическое поле пониженного давления.
СУХУМ, 18 сен – Sputnik. В четверг, 19 сентября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможны кратковременные осадки, гроза.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 14 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +22°С до +27°С.
Температура морской воды +27°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-80%.