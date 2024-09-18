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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 19 сентября

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 19 сентября

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему формирует барическое поле пониженного давления. 18.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-18T15:44+0300

2024-09-18T15:44+0300

2024-09-18T15:53+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 18 сен – Sputnik. В четверг, 19 сентября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможны кратковременные осадки, гроза.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 14 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +22°С до +27°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%.

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абхазия, погода в абхазии