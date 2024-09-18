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Российские средства ПВО сбили 66 украинских дронов за сутки
Российские средства ПВО сбили 66 украинских дронов за сутки
Sputnik Абхазия
Потери украинских войск за сутки составили до 2060 человек, следует из сводки Минобороны. 18.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-18T15:02+0300
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СУХУМ, 18 сен – Sputnik. Средствами ПВО России за сутки сбиты 66 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает Министерство обороны страны.Оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу ВПК Украины, аэродромная инфраструктура, цех сборки беспилотников, скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах.Всего с начала проведения СВО уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 31724 беспилотника, 579 ЗРК, 18163 танка и других боевых бронированных машин, 1454 боевые машины РСЗО, 14753 орудия полевой артиллерии и минометов, 26175 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240917/vs-rf-porazili-obekty-energetiki-pitayuschie-voennye-predpriyatiya-ukrainy-1052296060.html
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новости, россия, украина, министерство обороны рф
Российские средства ПВО сбили 66 украинских дронов за сутки
15:02 18.09.2024 (обновлено: 15:25 18.09.2024)
Потери украинских войск за сутки составили до 2060 человек, следует из сводки Минобороны.
СУХУМ, 18 сен – Sputnik. Средствами ПВО России за сутки сбиты 66 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает Министерство обороны страны.
Кроме того, были сбиты 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
Оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу ВПК Украины, аэродромная инфраструктура, цех сборки беспилотников, скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах.
Всего с начала проведения СВО уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 31724 беспилотника, 579 ЗРК, 18163 танка и других боевых бронированных машин, 1454 боевые машины РСЗО, 14753 орудия полевой артиллерии и минометов, 26175 единиц специальной военной автомобильной техники.