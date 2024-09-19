https://sputnik-abkhazia.ru/20240919/grazhdanin-i-nachalnik-butba-ob-itogakh-poezdki-v-tskhinval---1052315626.html
Гражданин и начальник: Бутба об итогах поездки в Цхинвал
Гражданин и начальник: Бутба об итогах поездки в Цхинвал
Sputnik Абхазия
Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба принял участие в международной конференции "Практические аспекты развития здравоохранения", которая проходила в... 19.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-19T17:40+0300
2024-09-19T17:40+0300
2024-09-19T17:40+0300
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Гражданин и начальник: Бутба об итогах поездки в Цхинвал
Sputnik Абхазия
Гражданин и начальник: Бутба об итогах поездки в Цхинвал
Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба принял участие в международной конференции "Практические аспекты развития здравоохранения", которая проходила в Цхинвале. На конференцию также приехали министр здравоохранения России Михаил Мурашко, делегации из Северной Осетии, Краснодарского края, Кабардино-Балкарии, Приднестровья.Каковы главные итоги форума, каким образом будет развиваться сотрудничество с Южной Осетией и с другими республиками, что дает Абхазии такого рода общение с коллегами, об этом в эфире радио Sputnik рассказал глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, минздрав абхазии, абхазия, цхинвал, здравоохранение, сотрудничество, аудио
подкасты, минздрав абхазии, абхазия, цхинвал, здравоохранение, сотрудничество, аудио
Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба принял участие в международной конференции "Практические аспекты развития здравоохранения", которая проходила в Цхинвале. На конференцию также приехали министр здравоохранения России Михаил Мурашко, делегации из Северной Осетии, Краснодарского края, Кабардино-Балкарии, Приднестровья.
Каковы главные итоги форума, каким образом будет развиваться сотрудничество с Южной Осетией и с другими республиками, что дает Абхазии такого рода общение с коллегами, об этом в эфире радио Sputnik рассказал глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.