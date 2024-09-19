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Гражданин и начальник: Бутба об итогах поездки в Цхинвал

Гражданин и начальник: Бутба об итогах поездки в Цхинвал

Sputnik Абхазия

Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба принял участие в международной конференции "Практические аспекты развития здравоохранения", которая проходила в... 19.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-19T17:40+0300

2024-09-19T17:40+0300

2024-09-19T17:40+0300

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Гражданин и начальник: Бутба об итогах поездки в Цхинвал Sputnik Абхазия Гражданин и начальник: Бутба об итогах поездки в Цхинвал

Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба принял участие в международной конференции "Практические аспекты развития здравоохранения", которая проходила в Цхинвале. На конференцию также приехали министр здравоохранения России Михаил Мурашко, делегации из Северной Осетии, Краснодарского края, Кабардино-Балкарии, Приднестровья.Каковы главные итоги форума, каким образом будет развиваться сотрудничество с Южной Осетией и с другими республиками, что дает Абхазии такого рода общение с коллегами, об этом в эфире радио Sputnik рассказал глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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