https://sputnik-abkhazia.ru/20240919/nazvano-kolichestvo-detey-rodivshikhsya-v-abkhazii-za-vosem-mesyatsev-1052310842.html
Названо количество детей, родившихся в Абхазии за восемь месяцев
Названо количество детей, родившихся в Абхазии за восемь месяцев
Sputnik Абхазия
Низкая рождаемость в Абхазии, в том числе связана с тем, что многие женщины предпочитают рожать на территории России. 19.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-19T09:00+0300
2024-09-19T09:00+0300
2024-09-19T10:01+0300
в абхазии
абхазия
новости
рождаемость
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/03/1037014808_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_6223d42d637f58513d71b8815ae95a9d.jpg
СУХУМ, 19 сен – Sputnik. За восемь месяцев 2024 года в Абхазии родилось 580 детей, рассказала в программе "Посредник" на радио Sputnik глава Фонда обязательного медицинского страхования Валентина Жиба.По ее словам, это связано с тем, что многие женщины предпочитают рожать в России. Валентина Жиба уточнила, что из-за этого было принято решение сократить объемы программы по родовспоможению и перенаправить эти средства на закупку препаратов для онкобольных.Фонд обязательного медстрахования финансирует две программы – по обеспечению больных онкологическими заболеваниями препаратами первой, второй и иногда третьей группы и программу по родовспоможению в стационаре и сохранению беременности. Его бюджет формируется за счет отчислений 1% от фонда заработной платы коммерческих организаций.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240131/posrednik-zhiba-o-programmakh-fonda-obyazatelnogo-medstrakhovaniya-na-2024-god--1050017379.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/03/1037014808_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_f5e8d05635fb5f0048377273d38cd02c.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, новости, рождаемость
абхазия, новости, рождаемость
Названо количество детей, родившихся в Абхазии за восемь месяцев
09:00 19.09.2024 (обновлено: 10:01 19.09.2024)
Низкая рождаемость в Абхазии, в том числе связана с тем, что многие женщины предпочитают рожать на территории России.
СУХУМ, 19 сен – Sputnik. За восемь месяцев 2024 года в Абхазии родилось 580 детей, рассказала в программе "Посредник" на радио Sputnik глава Фонда обязательного медицинского страхования Валентина Жиба.
По ее словам, это связано с тем, что многие женщины предпочитают рожать в России.
"Я не говорю, что не рождаются дети абхазской национальности. Они (роженицы - прим.) выезжают. Несмотря на то, что они обследование проходят у нас, по патологии, если им надо, они проходят, но вот на сам процесс, роды, они выезжают", – отметила она.
Валентина Жиба уточнила, что из-за этого было принято решение сократить объемы программы по родовспоможению и перенаправить эти средства на закупку препаратов для онкобольных.
Фонд обязательного медстрахования финансирует две программы – по обеспечению больных онкологическими заболеваниями препаратами первой, второй и иногда третьей группы и программу по родовспоможению в стационаре и сохранению беременности. Его бюджет формируется за счет отчислений 1% от фонда заработной платы коммерческих организаций.