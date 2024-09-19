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Названо количество детей, родившихся в Абхазии за восемь месяцев

Названо количество детей, родившихся в Абхазии за восемь месяцев

Sputnik Абхазия

Низкая рождаемость в Абхазии, в том числе связана с тем, что многие женщины предпочитают рожать на территории России. 19.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-19T09:00+0300

2024-09-19T09:00+0300

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СУХУМ, 19 сен – Sputnik. За восемь месяцев 2024 года в Абхазии родилось 580 детей, рассказала в программе "Посредник" на радио Sputnik глава Фонда обязательного медицинского страхования Валентина Жиба.По ее словам, это связано с тем, что многие женщины предпочитают рожать в России. Валентина Жиба уточнила, что из-за этого было принято решение сократить объемы программы по родовспоможению и перенаправить эти средства на закупку препаратов для онкобольных.Фонд обязательного медстрахования финансирует две программы – по обеспечению больных онкологическими заболеваниями препаратами первой, второй и иногда третьей группы и программу по родовспоможению в стационаре и сохранению беременности. Его бюджет формируется за счет отчислений 1% от фонда заработной платы коммерческих организаций.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240131/posrednik-zhiba-o-programmakh-fonda-obyazatelnogo-medstrakhovaniya-na-2024-god--1050017379.html

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