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Эдуард Бутба рассказал о здравоохранении в Абхазии

Эдуард Бутба рассказал о здравоохранении в Абхазии

Sputnik Абхазия

Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба рассказал об участии в медицинской конференции в Цхинвале и проблемах отечественной медицины. 20.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-20T19:19+0300

2024-09-20T19:19+0300

2024-09-20T19:19+0300

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Международная конференция "Практические аспекты развития здравоохранения" - это возможность обменяться опытом с коллегами, сказал глава Минздрава Абхазии. В конференции участвовали ведущие российские специалисты во главе с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко, добавил Бутба. "Говорили о том, что нужно развивать и укреплять связи, в сфере здравоохранения они очень важны, потому что медицина идет крупными шагами вперед", - подчеркнул он. Министр также отметил, что взаимодействие с Россией в области здравоохранения имеет большую значимость для Абхазии, поскольку в республике нет медицинских вузов высшего профессионального образования, кроме того, местные специалисты повышают свою квалификацию на базе российских медицинских учреждений.

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