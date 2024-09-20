https://sputnik-abkhazia.ru/20240920/eduard-butba-rasskazal-o-zdravookhranenii-v-abkhazii-1052331360.html
Эдуард Бутба рассказал о здравоохранении в Абхазии
Эдуард Бутба рассказал о здравоохранении в Абхазии
Sputnik Абхазия
Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба рассказал об участии в медицинской конференции в Цхинвале и проблемах отечественной медицины. 20.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-20T19:19+0300
2024-09-20T19:19+0300
2024-09-20T19:19+0300
в абхазии
видео
мультимедиа
абхазия
россия
здравоохранение
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/09/14/1052331069_0:63:1252:767_1920x0_80_0_0_c94c0cb6eb2984f7bf2cf38586a3dbab.jpg
Международная конференция "Практические аспекты развития здравоохранения" - это возможность обменяться опытом с коллегами, сказал глава Минздрава Абхазии. В конференции участвовали ведущие российские специалисты во главе с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко, добавил Бутба. "Говорили о том, что нужно развивать и укреплять связи, в сфере здравоохранения они очень важны, потому что медицина идет крупными шагами вперед", - подчеркнул он. Министр также отметил, что взаимодействие с Россией в области здравоохранения имеет большую значимость для Абхазии, поскольку в республике нет медицинских вузов высшего профессионального образования, кроме того, местные специалисты повышают свою квалификацию на базе российских медицинских учреждений.
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/09/14/1052331069_0:0:1252:938_1920x0_80_0_0_a471e57b467ecd6056039f9d0f00af55.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео, мультимедиа, абхазия, россия, здравоохранение, видео
видео, мультимедиа, абхазия, россия, здравоохранение, видео
Эдуард Бутба рассказал о здравоохранении в Абхазии
Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба рассказал об участии в медицинской конференции в Цхинвале и проблемах отечественной медицины.
Международная конференция "Практические аспекты развития здравоохранения" - это возможность обменяться опытом с коллегами, сказал глава Минздрава Абхазии.
В конференции участвовали ведущие российские специалисты во главе с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко, добавил Бутба.
"Говорили о том, что нужно развивать и укреплять связи, в сфере здравоохранения они очень важны, потому что медицина идет крупными шагами вперед", - подчеркнул он.
Министр также отметил, что взаимодействие с Россией в области здравоохранения имеет большую значимость для Абхазии, поскольку в республике нет медицинских вузов высшего профессионального образования, кроме того, местные специалисты повышают свою квалификацию на базе российских медицинских учреждений.