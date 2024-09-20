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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 21 и 22 сентября
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 21 и 22 сентября
Sputnik Абхазия
Погоду на территории Черноморского побережья Абхазии формирует передний сектор южного циклона. 20.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-20T20:03+0300
2024-09-20T20:03+0300
2024-09-20T20:09+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 20 сен – Sputnik. В выходные, 21 и 22 сентября, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, порывы до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +22°С до +27°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды слабое и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 21 и 22 сентября
20:03 20.09.2024 (обновлено: 20:09 20.09.2024)
Погоду на территории Черноморского побережья Абхазии формирует передний сектор южного циклона.
СУХУМ, 20 сен – Sputnik. В выходные, 21 и 22 сентября, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, порывы до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +22°С до +27°С.
Температура морской воды +28°С.
Волнение морской воды слабое и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-90%.