https://sputnik-abkhazia.ru/20240920/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-21-i-22-sentyabrya-1052332442.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 21 и 22 сентября

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 21 и 22 сентября

Sputnik Абхазия

Погоду на территории Черноморского побережья Абхазии формирует передний сектор южного циклона. 20.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-20T20:03+0300

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2024-09-20T20:09+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 20 сен – Sputnik. В выходные, 21 и 22 сентября, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, порывы до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +22°С до +27°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды слабое и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

погода в абхазии