https://sputnik-abkhazia.ru/20240921/opublikovan-sbornik-materialov-i-abkhazskogo-foruma-molodykh-uchenykh-1052336448.html
Опубликован сборник материалов I Абхазского форума молодых ученых
Опубликован сборник материалов I Абхазского форума молодых ученых
Sputnik Абхазия
В издание вошли доклады, зачитанные в ходе форума, посвященного 25-летию АНА, который проходил в ноябре 2022 года. 21.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-21T15:32+0300
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СУХУМ, 21 сен - Sputnik. Опубликован сборник материалов научной конференции I Абхазского форума молодых ученых, сообщается на сайте Академии наук. Форум проходил в ноябре 2022 года с целью содействия развитию научно-исследовательской деятельности молодых ученых, привлечения их внимания к важности научных изысканий. Презентация пройдет на открытии II Абхазского форума молодых ученых в октябре 2024 года. По словам председателя оргкомитета, специалиста отдела аспирантуры АНА Адгура Цимцба, на участие подано более 50 заявок. Уточняется, что в дальнейшем такие конференции планируется проводить регулярно.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240919/bezopasnost-i-stabilnoe-razvitie-abkhazii-tssei-provel-kruglyy-stol-v-sukhume-1052318118.html
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абхазия, новости, наука, академия наук абхазии
абхазия, новости, наука, академия наук абхазии
Опубликован сборник материалов I Абхазского форума молодых ученых
В издание вошли доклады, зачитанные в ходе форума, посвященного 25-летию АНА, который проходил в ноябре 2022 года.
СУХУМ, 21 сен - Sputnik.
Опубликован сборник материалов научной конференции I Абхазского форума молодых ученых, сообщается
на сайте Академии наук.
Форум проходил в ноябре 2022 года с целью содействия развитию научно-исследовательской деятельности молодых ученых, привлечения их внимания к важности научных изысканий.
Были зачитаны доклады по гуманитарным, социальным, физико-математическим и медико-биологическим наукам. Все они вошли в сборник.
Презентация пройдет на открытии II Абхазского форума молодых ученых в октябре 2024 года. По словам председателя оргкомитета, специалиста отдела аспирантуры АНА Адгура Цимцба, на участие подано более 50 заявок.
Уточняется, что в дальнейшем такие конференции планируется проводить регулярно.