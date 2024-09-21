https://sputnik-abkhazia.ru/20240921/rossiyskie-voyska-unichtozhili-sukhogruz-s-zapadnoy-tekhnikoy-v-zone-spetsoperatsii-1052336021.html
Российские войска уничтожили сухогруз с западной техникой в зоне спецоперации
Российские войска уничтожили сухогруз с западной техникой в зоне спецоперации
Sputnik Абхазия
Потери украинских войск за сутки составили до 2150 человек, следует из сводки Минобороны России. 21.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-21T14:00+0300
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СУХУМ, 21 сен - Sputnik. Российские войска уничтожили сухогруз с западной техникой и боеприпасами, сообщает Минобороны России. Кроме того, ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными БПЛА по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины, цехам по производству беспилотников, местам дислокации личного состава, вооружения и военной техники ВСУ. Средствами ПВО сбиты шесть управляемых ракет большой дальности "Нептун", три управляемые авиационные бомбы Hammer, 10 реактивных снарядов HIMARS и 177 украинских беспилотников. Всего с начала СВО уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 31983 БПЛА, 579 ЗРК, 18317 танков и других боевых бронированных машин, 1457 боевых машин РСЗО, 14963 орудия полевой артиллерии и миномета, 26328 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240920/minoborony-rossii-rasskazalo-o-poteryakh-vsu-v-dnr-za-nedelyu-1052331674.html
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россия, украина, донбасс, министерство обороны рф
россия, украина, донбасс, министерство обороны рф
Российские войска уничтожили сухогруз с западной техникой в зоне спецоперации
Потери украинских войск за сутки составили до 2150 человек, следует из сводки Минобороны России.
СУХУМ, 21 сен - Sputnik. Российские войска уничтожили сухогруз с западной техникой и боеприпасами, сообщает Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией России уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения, нанесено поражение сухогрузу с ракетами и боеприпасами, поставленными киевскому режиму странами Запада, скоплениям живой силы и военной техники противника в 153 районах", - говорится в публикации.
Кроме того, ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными БПЛА по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины, цехам по производству беспилотников, местам дислокации личного состава, вооружения и военной техники ВСУ.
Средствами ПВО сбиты шесть управляемых ракет большой дальности "Нептун", три управляемые авиационные бомбы Hammer, 10 реактивных снарядов HIMARS и 177 украинских беспилотников.
Всего с начала СВО уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 31983 БПЛА, 579 ЗРК, 18317 танков и других боевых бронированных машин, 1457 боевых машин РСЗО, 14963 орудия полевой артиллерии и миномета, 26328 единиц специальной военной автомобильной техники.