https://sputnik-abkhazia.ru/20240921/rossiyskie-voyska-unichtozhili-sukhogruz-s-zapadnoy-tekhnikoy-v-zone-spetsoperatsii-1052336021.html

Российские войска уничтожили сухогруз с западной техникой в зоне спецоперации

Российские войска уничтожили сухогруз с западной техникой в зоне спецоперации

Sputnik Абхазия

Потери украинских войск за сутки составили до 2150 человек, следует из сводки Минобороны России. 21.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-21T14:00+0300

2024-09-21T14:00+0300

2024-09-21T14:00+0300

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СУХУМ, 21 сен - Sputnik. Российские войска уничтожили сухогруз с западной техникой и боеприпасами, сообщает Минобороны России. Кроме того, ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными БПЛА по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины, цехам по производству беспилотников, местам дислокации личного состава, вооружения и военной техники ВСУ. Средствами ПВО сбиты шесть управляемых ракет большой дальности "Нептун", три управляемые авиационные бомбы Hammer, 10 реактивных снарядов HIMARS и 177 украинских беспилотников. Всего с начала СВО уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 31983 БПЛА, 579 ЗРК, 18317 танков и других боевых бронированных машин, 1457 боевых машин РСЗО, 14963 орудия полевой артиллерии и миномета, 26328 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240920/minoborony-rossii-rasskazalo-o-poteryakh-vsu-v-dnr-za-nedelyu-1052331674.html

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