https://sputnik-abkhazia.ru/20240921/turnir-po-karate-pamyati-vitaliya-volfa-otkrylsya-v-sukhume-1052338480.html
Турнир по каратэ памяти Виталия Вольфа открылся в Сухуме
Турнир по каратэ памяти Виталия Вольфа открылся в Сухуме
Sputnik Абхазия
Виталий Вольф - российский военнослужащий, принимавший участие в миротворческой миссии в годы грузино-абхазского конфликта. 21.09.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 21 сен - Sputnik. В Сухуме открылся турнир по каратэ "Кубок памяти" имени Героя Абхазии и России Виталия Вольфа, сообщает Госкомспорта. В нем принимают участие 140 детей из Абхазии и Башкортостана. На церемонии открытия присутствующим зачитали письмо от родителей Виталия, Александра и Людмилы Вольфов. С августа 1992 года в составе 345-го полка Виталий Вольф принимал участие в миротворческой миссии в зоне грузино-абхазского конфликта. Он погиб 27 марта 1993 года в Нижней Эшере. В 2013 году Вольфу было присвоено звание Героя Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231204/moe-delo-trener-po-po-karate-kekusinkay-vitaliy-chitanava-1049283695.html
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абхазия, спорт, новости, каратэ
Турнир по каратэ памяти Виталия Вольфа открылся в Сухуме
19:17 21.09.2024 (обновлено: 22:18 21.09.2024)
Виталий Вольф - российский военнослужащий, принимавший участие в миротворческой миссии в годы грузино-абхазского конфликта.
СУХУМ, 21 сен - Sputnik. В Сухуме открылся турнир по каратэ "Кубок памяти" имени Героя Абхазии и России Виталия Вольфа, сообщает Госкомспорта.
В нем принимают участие 140 детей из Абхазии и Башкортостана.
На церемонии открытия присутствующим зачитали письмо от родителей Виталия, Александра и Людмилы Вольфов.
"Уверены, что турнир с вашим участием будет способствовать укреплению дружбы между народами Абхазии и России, внесет серьезный вклад в военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения", — говорилось в тексте.
С августа 1992 года в составе 345-го полка Виталий Вольф принимал участие в миротворческой миссии в зоне грузино-абхазского конфликта. Он погиб 27 марта 1993 года в Нижней Эшере.
В 2013 году Вольфу было присвоено звание Героя Абхазии.