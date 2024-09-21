https://sputnik-abkhazia.ru/20240921/turnir-po-karate-pamyati-vitaliya-volfa-otkrylsya-v-sukhume-1052338480.html

Турнир по каратэ памяти Виталия Вольфа открылся в Сухуме

Турнир по каратэ памяти Виталия Вольфа открылся в Сухуме

Sputnik Абхазия

Виталий Вольф - российский военнослужащий, принимавший участие в миротворческой миссии в годы грузино-абхазского конфликта. 21.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-21T19:17+0300

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СУХУМ, 21 сен - Sputnik. В Сухуме открылся турнир по каратэ "Кубок памяти" имени Героя Абхазии и России Виталия Вольфа, сообщает Госкомспорта. В нем принимают участие 140 детей из Абхазии и Башкортостана. На церемонии открытия присутствующим зачитали письмо от родителей Виталия, Александра и Людмилы Вольфов. С августа 1992 года в составе 345-го полка Виталий Вольф принимал участие в миротворческой миссии в зоне грузино-абхазского конфликта. Он погиб 27 марта 1993 года в Нижней Эшере. В 2013 году Вольфу было присвоено звание Героя Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231204/moe-delo-trener-po-po-karate-kekusinkay-vitaliy-chitanava-1049283695.html

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