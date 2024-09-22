https://sputnik-abkhazia.ru/20240922/kulturnaya-afisha-abkhazii-organnye-kontserty-i-spektakli-1052342220.html

Культурная афиша Абхазии: органные концерты и спектакли

Культурная афиша Абхазии: органные концерты и спектакли

Sputnik Абхазия

Афиша культурных событий в Абхазии с 23 по 29 сентября. Читайте и планируйте свой отдых на неделе. 22.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-22T19:00+0300

2024-09-22T19:00+0300

2024-09-22T19:00+0300

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Sputnik Концертный зал Пицундского храма23 и 24 сентября в 17:00 – концерт органиста из Нальчика Тимура Карданова. 27 в 17:00 и 29 сентября в 20:00 – концерт органной музыки в исполнении Луки Гаделия.Абхазский молодежный театр 25 сентября в 19:00 – спектакль "Синьор из высшего общества". Леонидо Папагатто убеждает мадам Илону, что не ищет расположения замужней подопечной, но его выдает частое пребывание в ее доме. Яркая комедия в постановке Эсмы ДженияРУСДРАМ 23 сентября в 19:00 – спектакль "Метод". Знаменитая пьеса современного испанского драматурга Жорди Галсерана, захватывающая, с резкими с сюжетными виражами, способными сбить с толку любого детектива.24 сентября в 19:00 – спектакль "Примадонны". Легкая и веселая комедия в постановке мастера комедийного жанра, художественного руководителя Московского театра комедии Сергея Ефремова не оставит зрителя равнодушным.25 сентября в 19:00 – спектакль "Последний из ушедших", знаменитый роман классика абхазской литературы Баграта Шинкуба. Перед нами пролетают страницы истории убыхов – народа, который издавна жил на побережье Западного Кавказа, по соседству с абхазами и адыгами.26 сентября в 19:00 – спектакль "Пастух Махаз" по произведению Фазиля Искандера. История об отце семерых дочерей, о чести и долге, об искупительной жертве во имя высшей правды.27 сентября в 19:00 – спектакль "Евгений Онегин", сюжет о скучающем цинике, который решил уехать в деревню в поисках смысла жизни.28 сентября в 19:00 – спектакль "Клинический случай". Комедия положений о враче-невропатологе, который оказывается далеко не таким хорошим семьянином, каким кажется на первый взгляд29 сентября в 19:00 – спектакль "Софичка". Через призму жизни главной героини Фазиль Искандер ведет разговор о главных человеческих ценностях: нравственности, смысле жизни, любви, верности, прощении.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240916/khintba-dal-otsenku-gastrolyam-baltiyskogo-doma-v-abkhazii-1052284835.html

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