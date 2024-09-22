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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 23 сентября
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 23 сентября
Sputnik Абхазия
Погоду на территории черноморского побережья Абхазии формируют передний сектор южного циклона и прохождение атмосферного фронта. 22.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-22T18:00+0300
2024-09-22T18:00+0300
2024-09-22T18:00+0300
в абхазии
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погода в абхазии
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СУХУМ, 22 сен - Sputnik. В понедельник, 23 сентября, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Временами ожидается дождь, переходящий в ливневый с грозой.Атмосферное давление – нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +22°С до +27°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-4 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 23 сентября
Погоду на территории черноморского побережья Абхазии формируют передний сектор южного циклона и прохождение атмосферного фронта.
СУХУМ, 22 сен - Sputnik. В понедельник, 23 сентября, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Временами ожидается дождь, переходящий в ливневый с грозой.
Атмосферное давление – нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +22°С до +27°С.
Температура морской воды +27°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-4 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.