https://sputnik-abkhazia.ru/20240922/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-23-sentyabrya-1052340661.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 23 сентября

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 23 сентября

Sputnik Абхазия

Погоду на территории черноморского побережья Абхазии формируют передний сектор южного циклона и прохождение атмосферного фронта. 22.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-22T18:00+0300

2024-09-22T18:00+0300

2024-09-22T18:00+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/03/13/1050518035_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_f251862d82ff692ee124da9404654db4.jpg

СУХУМ, 22 сен - Sputnik. В понедельник, 23 сентября, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Временами ожидается дождь, переходящий в ливневый с грозой.Атмосферное давление – нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +22°С до +27°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-4 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, погода в абхазии