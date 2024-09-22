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Российские войска поразили аэродромную инфраструктуру Украины
Российские войска поразили аэродромную инфраструктуру Украины
Sputnik Абхазия
За сутки ВСУ потеряли более 1700 человек в зоне спецоперации, следует из сводки Минобороны России. 22.09.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 22 сен - Sputnik. Российские войска поразили инфраструктуру военных аэродромов Украины, сообщает Минобороны России.Кроме того, оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей 36Д6, нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий ВПК Украины, цехам по производству беспилотников, скоплениям живой силы и военной техники противника в 141 районе. Всего с начала СВО уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 32089 БПЛА, 579 ЗРК, 18325 танков и других боевых бронированных машин, 1457 боевых машин РСЗО, 15025 орудий полевой артиллерии и минометов, 26370 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240921/rossiyskie-voyska-unichtozhili-sukhogruz-s-zapadnoy-tekhnikoy-v-zone-spetsoperatsii-1052336021.html
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россия, украина, министерство обороны рф, донбасс, новости
россия, украина, министерство обороны рф, донбасс, новости
Российские войска поразили аэродромную инфраструктуру Украины
За сутки ВСУ потеряли более 1700 человек в зоне спецоперации, следует из сводки Минобороны России.
СУХУМ, 22 сен - Sputnik. Российские войска поразили инфраструктуру военных аэродромов Украины, сообщает Минобороны России.
Кроме того, оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей 36Д6, нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий ВПК Украины, цехам по производству беспилотников, скоплениям живой силы и военной техники противника в 141 районе.
Средствами ПВО сбиты шесть управляемых авиационных бомб Hammer, шесть реактивных снарядов HIMARS, две зенитные управляемые ракеты С-200, переделанные для стрельбы по наземным целям, и 106 украинских беспилотников.
Всего с начала СВО уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 32089 БПЛА, 579 ЗРК, 18325 танков и других боевых бронированных машин, 1457 боевых машин РСЗО, 15025 орудий полевой артиллерии и минометов, 26370 единиц специальной военной автомобильной техники.