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Шесть человек пострадали в аварии на объездной в Гагре
Шесть человек пострадали в аварии на объездной в Гагре
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 22 сен - Sputnik, Бадри Есиава. Трое взрослых и три ребенка пострадали в результате ДТП в одном из туннелей в Гагре, сообщили в пресс-службе МЧС... 22.09.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 22 сен - Sputnik, Бадри Есиава. Трое взрослых и три ребенка пострадали в результате ДТП в одном из туннелей в Гагре, сообщили в пресс-службе МЧС Абхазии. Как уточнили в ведомстве, две иномарки столкнулись в субботу, 21 сентября. Сигнал поступил в дежурную часть в 12:40. Прибывшие на место происшествия спасатели ПСО Гагры оказали помощь пострадавшим и доставили их в ЦРБ.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240910/bolee-sta-avariy-proizoshlo-v-abkhazii-za-vosem-mesyatsev-2024-goda-1052222577.html
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абхазия, новости, авария, дтп
Шесть человек пострадали в аварии на объездной в Гагре
СУХУМ, 22 сен - Sputnik, Бадри Есиава. Трое взрослых и три ребенка пострадали в результате ДТП в одном из туннелей в Гагре, сообщили в пресс-службе МЧС Абхазии.
Как уточнили в ведомстве, две иномарки столкнулись в субботу, 21 сентября. Сигнал поступил в дежурную часть в 12:40.
Прибывшие на место происшествия спасатели ПСО Гагры оказали помощь пострадавшим и доставили их в ЦРБ.