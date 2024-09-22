https://sputnik-abkhazia.ru/20240922/shest-chelovek-postradali-v-avarii-na-obezdnoy-v-gagre-1052339807.html

Шесть человек пострадали в аварии на объездной в Гагре

Шесть человек пострадали в аварии на объездной в Гагре

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 22 сен - Sputnik, Бадри Есиава. Трое взрослых и три ребенка пострадали в результате ДТП в одном из туннелей в Гагре, сообщили в пресс-службе МЧС... 22.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-22T13:10+0300

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СУХУМ, 22 сен - Sputnik, Бадри Есиава. Трое взрослых и три ребенка пострадали в результате ДТП в одном из туннелей в Гагре, сообщили в пресс-службе МЧС Абхазии. Как уточнили в ведомстве, две иномарки столкнулись в субботу, 21 сентября. Сигнал поступил в дежурную часть в 12:40. Прибывшие на место происшествия спасатели ПСО Гагры оказали помощь пострадавшим и доставили их в ЦРБ.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240910/bolee-sta-avariy-proizoshlo-v-abkhazii-za-vosem-mesyatsev-2024-goda-1052222577.html

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